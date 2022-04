Una panelista de LAM abandona el programa. Una de las “angelitas” dio un paso al costado y contó los motivos de su decisión. En la nota, los detalles.



Las últimas semanas de LAM han estado eclipsadas por el fuerte enfrentamiento que vienen protagonizando Yanina Latorre con Ana Rosenfeld. Por eso la inesperada noticia de la renuncia de otra de las panelistas del ciclo conducido por Ángel de Brito sorprendió a todos.

Se trata de Nazarena Vélez. La actriz explicó los motivos de su sorpresiva decisión. Según reveló Nazarena, ella tenía un contrato firmado por un mes, el cual se extendió hasta abril. Ahora, cuando finalice, decidió no renovarlo porque tiene otros proyectos laborales. Su intención es volver a producir teatro y realizar varias giras por el país.

“Vos me contrataste por un mes, marzo. Me quedo hasta fines de abril. Me re quedaría todo el año, pero tenía planeado hacer cosas de teatro”, aseguró la actriz para dejar en claro que no hay ningún tipo de problemas con sus compañeras ni la producción.

“En el mientras tanto, vamos a ir rotando de angelita, a partir de mañana. Se van a enterar al aire. No anden preguntando. Van a venir excompañeras”, agregó Ángel sobre la mecánica que seguirán de ahora en más.