Una ONG rescata caballos y necesita terreno urgente

Rescate Equino San Juan trabaja desde hace seis años en la asistencia a caballos maltratados. Trabajan a pulmón y piden un espacio de unas dos hectáreas, ya que los alquileres de corrales son muy caros. Enterate cómo ayudarlos.

Rescate Equino San Juan es una ONG que surge a partir de repetidos casos de maltrato a los caballos.

“Nos reunimos un grupo que siempre asistía cuando habían casos de caballos caídos en las calles, como San Juan no contaba con una entidad que cuidara de los caballos, es que decidimos crearla, existimos como ONG hace 6 años”, cuenta Analía Brizuea, presidenta de la ONG.

Los desafíos inmediatos apuntan a poder conseguir un terreno propio para poder seguir esta tarea, la concientizacion de la sociedad sobre el maltrato de un animal que siempre pasó desapercibido y lograr una una ley de abolición de la Tracción a Sangre.

“Uno de los problemas que necesitan solución inmediata son los caballos de carro, la mayoría trabaja en muy malas condiciones. Es una realidad que transitan las calles de San Juan a diario, pasando por la puerta de la casa de gobierno sin ser advertidos. Los caballos necesitan que el Estado en sus tres poderes trabajen en pos de su bienestar”, advierte Brizuela.

Durante los meses más duros de pandemia, la ONG estuvo trabajando para conseguir fardos y alimentos a aquellos caballos que no podían salir a la calle a conseguir su comida. “Los caballos de carro si no trabajan no comen, golpeamos algunas puertas y Rivadavia y Chimbas nos ayudaron con donación de pasto. Pero más que nada, la gente solidaria que dona para ellos y nos apoya en esta tarea de cuidarlos”, agrega.

Actualmente, la ONG cuenta con cuatro caballos rescatados en su tutela, muchos más fueron dados en adopción cuando su situación judicial lo permitía. “También asistimos caballos donde nos piden ayuda, a veces llevamos veterinario, medicación o alimento”.

“Todos los años desde el 2016 ayudamos en la cabalgata gaucha de la Difunta Correa, con autorización de la federación la asistimos con veterinario, puestos de agua y chequeando el estado de los caballos que participan. Desde que esta entidad se creó, hemos asistido miles de animales”.

En el grupo son ocho personas activas, con padrinos y colaboradores que ayudan económicamente sin los cuales no podrían existir.

“Lo que estamos tratando de conseguir por todos los medios es un terreno. Necesitamos dos hectáreas en algún departamento cercano, que cuenten con los servicios de agua y luz para poder seguir ingresando caballos, los precios de las pensiones y alquileres de corral son muy elevados y si sumamos los gastos de alimentación y veterinario es imposible. Por eso apelamos a quienes puedan colaborar”.

Cómo ayudar

Quienes quieran ayudar, la ONG cuenta con Mercado Pago y CBU para transferencia bancaria: se pueden contactar por las redes sociales Rescate Equino San Juan en Facebook o Instagram @rescateequinosan.

También se recibendonaciones de fardo, alimento, vitaminas o medicación para equinos.

