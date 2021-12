Una multitud honró a la Inmaculada en Concepción

Más de 3 mil personas participaron de la primera procesión del día y otras 4 mil en la tarde. Mucha emoción en los fieles por volver a caminar las calles del Pueblo Viejo acompañando a la Virgen María.

Después de un año sin poder caminar junto a la Inmaculada Concepción por la pandemia, una gran cantidad de fieles participaron de las procesiones por las calles del pueblo viejo.

En la tradicional procesión de primeras horas del día hubo unas 3 mil personas presentes que desafiaron al fuerte viento a esa hora de la mañana. Mientras que en la tardes, según los organizadores se sumaron otras 4 mil, que esta vez debieron enfrentar una llovizna leve al comenzar la celebración de la Santa Misa.

En la mañana fue el obispo auxiliar Carlos María Domínguez quien ofició la celebración y en su homilía destacó el significado del anuncio del ángel Gabriel a la Virgen María y la conmoción de ella. E instó a los fieles a volver a sus casas y reflexionar sobre el mensaje del ángel: “Alégrate, No temas, para Dios no hay imposibles”. “Cuanta falta nos hace la alegría no solo divertirnos sino la certeza de que Dios esta en nuestras vidas y no temas es un llamado a serenidad. Dios no puede hacer lo que quiere en nuestras vidas porque en el fondo no nos creemos del todo que para Dios no hay imposibles”, indicó Domínguez.

Además se celebraba la clausura del año de San José. Y por ello el obispo pidió que San José cuide a todos como lo hizo con Jesús.

En la procesión de la tarde, participó y celebró la misa Monseñor Jorge Lozano participaron los abanderados del Colegio San José y los angelitos interpretados por los pequeños de nivel Inicial del establecimiento escolar. También los chicos que recibieron su primera comunión. La Banda de Música de la Policía de SJ también acompañó este momento único. Estuvo presente el intendente de Capital, Emilio Baistrocchi.

Ya caída la noche con una llovizna leve finalizaba el recorrido por las calles con la llegada de la imagen de María y José al atrio para la celebración de la Santa Misa.