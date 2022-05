Una mesa abierta a la comunidad para destrabar la minería

El Gobierno de Alberto Fernández convocó a empresarios mineros y ambientalistas para lograr consensos que permitan replantear la mirada sobre esta actividad, prohibida en siete provincias por leyes que impiden su desarrollo.

Este lunes, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, lanzará la Mesa Nacional sobre Minería Abierta a la Comunidad (Memac). Se trata de un espacio de debate, donde se presentarán informes y expondrán expertos. Al mismo tiempo, se presentará el Sistema de Información Abierta a la Comunidad sobre la Actividad Minera (SIACAM), una herramienta virtual de información sobre el sector que busca otorgar “transparencia” en materia de sustentabilidad y regulaciones.

“El objetivo principal es construir consensos respecto a la minería, que permitan desarrollar la actividad con estrictos controles ambientales, potenciando lo bueno que tiene (empleos de altos salarios, federalismo, divisas e insumos para la transición energética), y analizando sus riesgos para mitigarlos”, explicaron desde el ministerio. “Hasta ahora no hubo un diálogo constructivo sobre minería, lo que pasó fue un griterío, un diálogo de sordos”, indicaron fuentes oficiales a Ambito. En esta primera ocasión, expondrán el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont. “Hay que ir en contra del mito de que la minería no deja nada en el país”, explicó una fuente del Ministerio. Pesce mencionará el impacto en las divisas: entre 2003 y 2021, la minería fue uno de los pocos sectores que presentó superávit en su balance cambiario por u$s 69.338 millones, según un trabajo de Gonzalo Fernández, director de asistencia al productor minero. Del encuentro también participarán gobernadores, representantes de universidades y organizaciones ambientalistas. Según pudo saber este diario, estarán presentes integrantes de Jóvenes por el Clima, una agrupación referente entre los jóvenes en temáticas ambientales, que otras ONG que se definen como “apartidarias” o “de izquierda” miran de reojo por el diálogo aceitado que generaron con Daniel Schteingart, director del CEP XXI y coordinador del plan Argentina Productiva 2030.

Las dos primeras reuniones de la mesa minera serán en la Ciudad de Buenos Aires, pero después serán en distintos puntos del país.

CAMBIOS EN MINERÍA DE LA NACIÓN

El subsecretario de Desarrollo Minero, Andrés Vera, numero dos de la secretaria, Fernanda Ávila, dejó su cargo el viernes pasado. Según Ambito, la renuncia se debe a “motivos personales”. Vera podría seguir trabajando dentro del Ministerio, y su reemplazante también sería de la cartera, aunque será definido esta semana.

La renuncia de Vera se produjo antes del lanzamiento de la Mesa Nacional y del Sistema de Información sobre Minería Abierta a la Comunidad y luego del rechazo empresario a un posible impuesto a la renta inesperada.

Las empresas mineras, también plantean una reformulación de los derechos de exportación ya que se oponen a cualquier sistema que constituya una retención sobre las ventas al exterior.