Una hora más de clases en la Primaria, la mirada de una especialista sanjuanina

Desde que el ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, propuso sumar una hora extra diaria a la jornada de la escuela Primaria, se generó un debate en base a su conveniencia o no.

Escribe: Omar Andrada

La Psicopedagoga Natalia Palacio, en el programa Lo que Pasa de Zonda TV habló de los pro y los contra en caso de implementarse en San Juan.

La especialista aseguró que hay varios aspectos que hay que contemplar entre los que enumeró, por ejemplo, “si la provincia cuenta con la cantidad de docentes necesarias para cubrir todos los cargos. Como se van a solventar los nuevos gastos, no solamente por el pago de sueldos sino también por la comida a los chicos, la limpieza y mejorar la infraestructura”. Esto teniendo en cuenta que lo que se piensa implementar es en la escuelas de Doble Jornada donde los alumnos cuentan con desayuno y almuerzo.

Palacio expresó que “se ha puesto mucho el foco en esto pero no en qué vamos a usar ese tiempo, cual es la finalidad y cómo está pensada la implementación, porque hoy una hora más en los perfiles nuevos que estamos manejando en las escuelas parece un montón”, afirmó.

Argumentó que “hay chicos que a las 11 de la mañana ya se quieren ir a sus casas, y no hablamos de los que tienen alguna discapacidad o algún tipo de retroceso de inclusión, sino de los que vienen acostumbrados a la inmediatez, al poco tiempo, al uso de celulares y de repente estar cuatro horas dentro de las instituciones escolares para ellos parece aburrido y una pérdida de tiempo”.

Sin embargo, observa el lado positivo de la modalidad de escuelas de Doble Jornada, especialmente por la contención que brindan.

“Es muy importante por la crisis económica, por un lado, y el lugar de vulnerabilidad donde están hoy los estudiantes. Es una solución importante porque son espacios de contención y resguardo para aquellos que pasan mucho tiempo solos, en sus casas”, consideró.

Insistió en “la escuela tiene un papel fundamental en esto de cuidar y desde ese lado es muy positivo por la mirada asistencial de la educación”. No obstante concluyó que “si esto no tiene una planificación real en los aspectos pedagógicos y un acompañamiento hacia los docentes no va a pasar mucho tiempo para que hayan docentes con cartillas médicas y agotados porque es tiempo que van a tener que salir a llenar con pocos recursos”, advirtió.