Una historia increíble

El stand de San Juan en la Feria Internacional del Libro que se realiza en Buenos Aires tiene todas obras de artistas nuestros. Una de ellas es Melisa Cabello que cuenta el detrás de escena de su obra “Aun quedamos en pie” que encierra un historia muy particular.

Ella es bahiense pero desde hace 8 años vive en San Juan porque se unión en amor con un sanjuanino. Su pasión por la literatura surgió desde niña y siempre esbozó en un papel lo que su mente y corazón le decían.

El año pasado participó del Concurso San Juan escribe y se quedó con el segundo lugar en la categoría Relatos breves.

La obra presentada fue “Aún quedamos en pie” y la propia escritora cuenta mas detalles.

“El relato fue el único que presenté en el concurso y se trata de la historia de los dos olivos que quedan en las Tumanas. Está vinculado a la introducción del olivo en América” relata Melisa Cabello mientras se acomoda la bufanda y mira de reojo a un par de visitantes que tiene el stand sanjuanino.

Las palabras le fluyen solas y sin tantas consultas. Pero es que ella ya entiende que su pasión por los relatos la llevan a no parar.

“Mas que contar sobre el relato me gustaría contar como fue el detrás de escena. Se inició con una sola oración del libro de Horacio Videla Historia de San Juan en el cual hablaba de la introducción del olivo en América que trajo aparejado un secuestro y una ex comunión”, cuenta con los ojos bien abiertos y una sonrisa como sabiendo que no muchos saben la historia.

Y ella sigue contando “Me puse a investigar en internet los huecos y como se dio todo. Efectivamente hubo robo. Trajeron 100 estacas de olivos de Sevilla pero a Lima solo llegaron tres. Luego de que se esparcieran por la buena calidad, porque eran mejores que los del Sevilla, el rey ordenó que los cortaran. Hoy solo hay tres y de esos dos están en Valle Fértil” cuenta Melisa.

La particularidad del relato y que lo hace mas atractivo es la forma que eligió la escritora.

“La forma de este relato esta inspirado en la manera de narrar de Mujica Lainez que hacía que objetos inanimados contarán la historia. Yo hago que el relato lo cuente uno de los olivos desde que salió de España hasta llegar a Las Tumanas” expresa Melisa que tiene un par de obras mas en su haber.

LAS OBRAS DE MELISA CABELLO

Dentro de las obras que tiene en su poder Melisa Cabello ya tiene dos libros publicados.

Uno es “Cuentos amontonados” de editorial Abdulah y el segundo se llama “Realidades irreales” con editorial Clara Beter y tiene una antología armada pero está en la búsqueda un editor que no es fácil en estos momentos que vive el país.

“Además tengo cuentos listos pero hay que armar una antología nueva pero se requiere un poco mas de tiempo porque con las obligaciones laborales se complica dedicar todo el tiempo” remarca Melisa. A la escritora la pueden contactar a través de Instagram en su cuenta melisacabello20.

ESCRIBIR Y CANTAR A PURA POESÍA

En la tarde del martes en el el stand de San Juan en la Feria del Libro, los recibe a puro canto folklórico Nahuel Aciar. De porte gigantesco y con guitarra en mano deja fluir su voz con una música que atrae.

“Estamos en la puerta de ingreso y tenemos muchas visitas. Hoy me toca a mi estar hasta el jueves mostrando las obras de los sanjuaninos y las mías. Antologías de 13 sanjuaninos y un libro de poemas llamado Los basureros son mis obras” cuenta Nahuel.