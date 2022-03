Una fecha para reivindicar la vida. Tiene por propósito conmemorar, promover y defender la vida humana desde la concepción en el vientre de la madre y en todas sus etapas con actividades destinadas a la concientización.

El 25 de marzo, Día del Niño Por Nacer fue declarado el 7 de diciembre de 1998 por iniciativa del entonces presidente Carlos Saúl Menem en el decreto número 1406/98, luego de una entrevista con el papa Juan Pablo II en la Ciudad del Vaticano.

Hay quienes sostienen que existe una contradicción entre ésta ley y la del aborto. El ginecólogo Máximo López lo considera una “fecha muy importante para la concientización, y valoración de la vida”.

Es que afirma que “lamentablemente en el 2020 se sancionó una ley (la No. 27.610 del Aborto) para matar seres inocentes”.

Agrega que esto forma parte de una agenda y lo próximo será la eutanasia. “Me preocupan los sectores vulnerables como los niños indefensos, los que no tienen voz, los que están dentro del seno materno”.

Agrega: “También la gente de la tercera edad, no sólo personas grandes o con enfermedades terminales sino que el día de mañana será con cualquier otro pretexto que podrá terminarse una vida”, asegura.

Expresa que desde que se aprobó la ley del aborto “los números oficiales indican que son cerca de 33 mil niños muertos en el 2021. Es una barbaridad. Son millones de niños muertos desde el año 1974 cuando se empezó a legalizar en EEUU. Ya nuestro país forma parte de esta maquinaria de muerte que existe a nivel mundial. Seguiremos luchando quienes estamos a favor de las dos vidas porque estamos convencidos que es lo que tenemos que hacer”, concluye.

Por su parte, Mónica Lobos, Abogada por la Vida, expresa: “La vida es un derecho reconocido constitucionalmente. Lo tenemos por el sólo hecho de ser personas desde el momento mismo de la concepción. Sin embargo desde la sanción de la ley 27.610 tenemos que llorar más de 60 mil muertes de niños por nacer”.

Aduce: “Tenemos que volver la mirada y celebrar la vida, reivindicar los verdaderos derechos, porque no existe el derecho a matar a otra persona. Tengo el deber de proteger la vida de los demás. Esto reivindica el orden natural, al cual hoy parece que queremos decodificar”, concluye.