Una Drag Queen de SJ quiere ser “La Voz Argentina”. Se trata de Kendall White de 21 años, quien luego de una espera de ocho horas, audicionó con “A mi manera”. Ahora tiene que esperar quince días para saber si ingresa al ciclo televisivo. Destacó el apoyo del público mendocino.

Kendall White tiene 21 años y es una artista drag queen que se presentó en el casting del programa “La Voz Argentina” para representar a la provincia. Llegó a Mendoza para demostrar su talento, con un look impactante, su cabello púrpura un vestuario impecable y no decepcionó.

Cuenta que fue una experiencia hermosa e inolvidable y aunque confiesa que fue difícil la espera de ocho horas de fila, valió la pena.

“Fue impactante hacer la audición, estuve ocho horas esperando con toda mi producción y el calor”.

Kendall tiene el secundario complet0 pero no tiene formación musical. En la audición cantó “A mi manera”. “Era llegar al estribillo, es una canción que me llena mucho y la tengo guardada para eventos importantes”, asegura la artista que en San Juan realiza shows.

Ahora tiene que esperar quince días para saber si quedó. Dice que en Mendoza causó “una revolución, era la única drag queen, tuve notas de diarios y programas de allá. La viví a pleno y ojalá se dé”.

“A la gente le daba intriga saber qué iba a cantar, cómo era mi voz, qué estilo tendría, era una explosión de arte”, agrega.

Su propósito también es fomentar el arte drag queen en San Juan y en el país, un fenómeno nuevo que está creciendo.

“Si el universo quiere que yo quede, será para hacer valer el arte drag queen, una expresión artística hermosa que me ayuda como persona, quiero demostrar todo a la vez”, señala.

Kendall no quiso dejar afuera a quienes la ayudaron a llegar al casting. “Mi familia, mis amistades, mi pareja y gracias a Dany Love, Leandro Calderón por vestirme y a Pandora Pink por peinarme”.

Oportunidad mundial

A la espera de coaches como Ricardo Montaner y sus hijos Mau y Ricky, Soledad Pastoruti, y Lali Espósito, este ciclo internacional de competencia de cantantes e intérpretes que se emite por Telefé y conduce Marley, presenta una oportunidad para quienes deseen mostrar sus canciones al mundo.