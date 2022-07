Una drag de SJ se luce en un reality

La ex panelista estrella de Iconik, el programa de Zonda TV es una de las 15 representantes de “Juego de Reinas: Batalla Drag”, un reality show que se emite todos los viernes por la pantalla de Canal 10 de Salta y por YouTube.

El 1 de julio pasado se estrenó la segunda temporada de “Juego de Reinas”, el reality drag a nivel nacional del que participa la drag sanjuanina Cosmopolitan, quien el año pasado trabajó en Iconik TV, el primer noticiero drag del país por Zonda TV. El viernes pasado a las 23.59 hs se emitió el tercer capítulo por el canal de Youtube Juego de Reinas.

“La idea de este programa es dar a conocer a los artistas que hay en el país, mostrar la vida que cada uno tiene detrás y que este arte es un cable a tierra para todos ellos. Se trata de una expresión cultural y artística muy linda”, expresa Cosmo.

“Durante este periodo de los tres primeros capítulos, he tenido un buen camino, siempre he estado destacando y por el momento no se han marcado muchos errores a corregir por parte del jurado”, agrega.

Según Cosmo, “las primeras tres semanas fueron las más complicadas de la convivencia porque estábamos todas en la casa y había que congeniar todos los egos, nuestras personalidades juntas en una casa es muy difícil pero aún así lo sorteamos muy bien y hemos sido muy serviciales entre nosotras durante la temporada ayudándonos en todo lo necesario, ya sea para coser, crear algo en relación a los desafíos o para hablar y darnos el apoyo necesario”.

A la vez, agrega que “ha sido realmente dura la competencia. Hemos estado grabando entre dos y tres capítulos por semana y no teníamos mucho tiempo para analizar o relajar”.

“Nos tuvieron a pleno y eso es muy bueno porque va a incrementar nuestro profesionalismo y disciplina para llegar a lo que nosotros queremos”, destaca la drag sanjuanina, quien en la casa conforma uno de los grupos: el de las Prodan (“cambiamos el Podrán por Prodan y lo decimos de manera irónica y sarcástica”). “Es el grupo que más se conformó donde también participa Chicho Térez de Olavarría, Exon Groove de Tucumán y Kyky Michi de Neuquén. Muchas compañeras quisieron sumarse y ser parte de nuestro equipo que no se creó con ningún fin. Las amistades y cercanías nos llevaron a crearlo y nos hemos divertido mucho porque nuestras compañeras especulaban mucho sobre qué pasaba si llegábamos a la final o debíamos enfrentarse en un duelo de eliminación”.

Ha sido muy divertido, la producción nos ha tratado excelente desde el momento cero hasta que dejamos de grabar. De hecho nos recibieron en su casa.

Finalmente, Cosmo invita para este viernes a las 23.59 al cuarto capítulo en el que el desafío será crear un programa de televisión para niños

A la vez, convoca a ver los capítulos pasados: La primera impresión; La vida de un drag en el que me tuve que convertir en un bebé y otras de mis compañeras se convirtieron en niños drags y otros en abuelos drags. Y el tercero fue Miss Universo con la temática de la elección anual pero representando a cualquier espacio del universo que quisiéramos.