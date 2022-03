Una chica confundió app de citas con una deportiva: su hermano la tenía en su celu

Inspirándose en el resumen anual “Wrapped” de Spotify, la aplicación difundió los aspectos destacados de 2021. En este informe, se destaca que Argentina está en el “Top” de país con más porcentaje de perfiles “activos” del mundo gay, esto quiere decir que el país escaló mucho en el rubro en relación con los años anteriores.

@lautarisco comentó en Twitter que paso un incómodo momento cuando una compañera de trabajo le pregunto si “Grindr era una aplicación de fútbol”, la duda de la joven provenía porque su hermano tenía la app y la usaba mucho.

El usuario continuo la anécdota con una foto que dice “silencio gay”, ya que representaba la cara que puso el ante semejante pregunta. Ante la duda de muchos usuarios, el joven dueño de la cuenta, explicó que le dijo a su compañera que si era una aplicación de deportes para que no se sintiera mal.

Rápidamente, el twitt se hizo viral y decenas de usuarios dieron su parecer del hecho. “¿Pero qué es solo de Gays? Me hizo acordar que una amiga judía me contó que existía un Tinder solo para judíos”, preguntó un joven. Mientras que otro hombre respondió, “Grindr es sponsor de un club de rugby francés y puso el logo en el culo de los jugadores. Ah, pero todos uds dicen que el rugby es de asesinos violentos y psicópatas, no entiendo…”

“Me paso con un amigo mío, la primera vez que la vi, pensé que era una app relacionada con la marihuana“, contó un chico. ” Yo conocí Grindr porque ahí vendían drog4s jajaja”, dijo una joven.

.

Como todo lo que se hace viral, no faltaron los memes que retrataron la reacción de Lautaro y su compañera de trabajo.