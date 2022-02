Una campaña para ayudar a 80 chicos a volver a clases. Se trata de menores de 25 de Mayo que dejaron sus estudios por falta de recursos. Enterate cómo ayudarlos en esta nota.

La pandemia golpeó fuerte a la educación. Por la falta de trabajo, de útiles, fotocopias e internet para el envío de guías, muchos chicos de zonas rurales de 25 de Mayo no pudieron continuar sus estudios. Quienes lo hicieron tuvieron muchas dificultades y por ello, los integrantes del “Grupo ISA” lanzaron una campaña solidaria para ayudarlos a que no abandonen la escuela.

“En etapas de restricciones dejamos de ir a visitarlos, asistirlos y organizar actividades. Hay familias que no pudieron enviar a sus hijos a la escuela, muchos abandonaron. Eso nos amargó mucho”, destacó, Patricia “Pato” Rossomando, impulsora de la campaña.

Se necesitan artículos para menores entre 5 a 17 años y para jóvenes de 18. Se necesitan “pintorcitos” y guardapolvos blancos de talles 6 a 18. Los zapatos y zapatillas, de los números 25 a 42. Todo se recibe en el mejor estado posible, en caso de ser usado.

Adcemás, el grupo quiere armar mochilas para jardín, Primaria y Secundaria. Necesitan útiles escolares (cuadernos, lápices, lapiceras, gomas, crayones, reglas, carpeta, blocks de hojas rayadas y cuadriculadas y cartucheras) para que los chicos puedan tener material para iniciar sus clases.

“Son unos 80 chicos y queremos ayudarlos a seguir en la escuela. En este año con presencialidad plena en las aulas, es muy importante que puedan regresar. Es muy triste saber que muchos han decidido abandonar. A las familias se les hace cuesta arriba, ya que tienen 3 hijos o más”, destacó Pato.

Cómo ayudar

Quienes puedan colaborar, los números son: 264- 4474740 y 264-6717393. Reciben donaciones para poder entregar todo a los chicos antes del inicio del ciclo lectivo.