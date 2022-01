Una aventura en dos ruedas para unir Tucumán con Chile. Para sus vacaciones, Mariano Álvarez, eligió disfrutar de sus días de descanso de otra manera. El tucumano emprendió este viaje sin límite de tiempo, donde su objetivo es llegar hasta el vecino país.

Mariano Álvarez tiene 22 años, estudia Educación Física y para el verano de este año eligió pasar sus vacaciones a bordo de su bicicleta para conocer la ruta nacional 9, el Paso de Jama y la República de Chile.

Mariano trabaja en un gimnasio y busca incentivar a la gente a luchar por sus sueños. “Con el fin de salir de mi zona de confort y abrir mis horizontes, emprendí este viaje, buscando hacer de mi vida una gran película con todo lo vivido”, dijo este aventurero, que dejó todo y emprendió esta travesía.

“El viaje surgió el 1 de enero cuando vi un video de un joven que dedicó gran parte de su vida a andar en bici, me contacté con dos amigos y les propuse hacer algo que nos guste a los tres: viajar y andar en bici. Lamentablemente se bajaron, terminé solo y con mucho miedo pero no me quedé quieto”, confiesa.

En camino. El joven tucumano eligió viajar en bici a Chile para vacacionar. Desde San Juan, llegará mañana a Mendoza.

Apunta que no es fácil recorrer este camino solo, porque muchas veces le falta alguien que aliente, pero trata de concentrarse en seguir porque las emociones influyen mucho y en ocasiones pueden jugar una mala pasada.

Con el apoyo de algunos sponsors y ahorros personales, salió hace una semana desde San Miguel de Tucumán. Al llegar a Catamarca, una familia lo ayudó en un camping y luego partió hacia La Rioja donde se quedó en lo de un amigo.

Siguió pedaleando y llegó a Huaco, pasó por La Ciénaga hasta la ciudad de San Juan. Casi sin descanso, mañana parte a Mendoza para intentar cruzar a Chile por el Paso Cristo Redentor.