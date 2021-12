Un supervisor de Flagrancia quedó imputado por violencia de género

El Dr. Mario Parisí seguirá en libertad y el secretario relator de la Fiscalía General de la Corte, Juan Pablo Ortega fue imputado por encubrimiento.

El coordinador de Flagrancia del Poder Judicial Mario Parisí, quedó imputado por violencia de género aunque en libertad ya que el juez de Garantías Matías Perrón, le otorgó la excarcelación mientras dure la instrucción penal preparatoria, a pesar del pedido de prisión preventiva, formulado por la fiscalía.

En el caso, quedó imputado también el Secretario Relator de la Corte de Justicia local, Dr. Juan Pablo Ortega, por encubrimiento, al haber contactado a la ex de Parisí, para que cambiara su declaración.

Parisi, es investigado por lesiones leves agravadas por el vínculo, por violencia de género, amenazas agravadas por el uso de arma blanca y desobediencia de una orden judicial.

El fiscal Roberto Ginsberg y la fiscal coordinadora de la UFI CAVIG Claudia Salica, coincidieron en sostener el pedido de prisión preventiva para Parisi.Ortega, por su parte, fue acusado también por la ex de Parisí de haberle acercado, a través de un allegado, dólares y pasajes al exterior para que cambie su declaración para no perjudicar al coordinador de Flagrancia en su carrera judicial.

Parisi fue acusado por su ex pareja de haberla golpeado, tirarla al piso y escupirla, en un aparente ataque de celos por un mensaje de salutación que recibió por su cumpleaños, de parte de un amigo.

Un allegado a Parisi se acercó a la mujer para que desista de la acusación, entregándole dólares, pasajes y poniéndola en contacto telefónico con Ortega, pero la denunciante, presentó los dólares y los pasajes en la UFI Cavig.