Un show solidario para celebrar al tango y a Gardel

Este año, las protagonistas serán “las cuyanas” Paola Hascher, Giselle Aldeco y Noemí Videla. La cita es en el Auditorio este sábado, y la entrada será un alimento no perecedero que será destinado a un merendero provincial.

El próximo sábado se realizará el concierto homenaje “Ser Gardel” y la velada contará con la presencia en el escenario de reconocidas cantantes sanjuaninas.

La cita es en el Auditorio Juan Victoria a las 21.30, y la entrada será un alimento no perecedero.

“Queremos mantener viva la memoria, Gardel logró transformase en inmortal y no ser una moda, logró trascender. Será una noche cargada de tango y emoción de la mano de Gardel, queremos mostrar el lado popular de Gardel, la pasión”, dice Claudio Rojas, organizador del evento.

“Este sábado es el día internacional del tango por el nacimiento de Julio De Caro y de Carlos Gardel. Este espectáculo temático es un ciclo que se realiza desde hace varios años y siempre es el 24 de junio que se celebra el paso a la inmortalidad de Don Carlos. El año pasado no se pudo hacer por la pandemia y este año estaba en reparación el Auditorio”, cuenta Rojas.

“Todos en algún momento de la vida soñamos con ser como Gardel. En el título del espectáculo se juega con querer ser como Gardel y en homenajear al ser Gardel por todo lo que ha generado y sigue generando al día de hoy”, amplía el cantante.

Este año serán “las cuyanas” quienes le canten a Gardel. Las representantes serán Paola Hascher, Giselle Aldeco y Noemí Videla. El marco musical estará cargo de la dirección de Jonatan Vera y Claudio Rojas será el que lleve el hilo conductor del evento.

“La idea es que los artistas canten solamente los tangos de Gardel pero este año se amplía a otros compositores para celebrar también el Día internacional del tango”, destaca Rojas.

El cantante finalmente agradeció el apoyo del Auditorio Juan Victoria y del Ministerio de Turismo y Cultura, ya que por eso el show será solidario y tendrá el apoyo de la comisión joven del Consejo de Ciencias Económicas.