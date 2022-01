Un sanjuanino quiere ser la Voz de Argentina. Elías Jácamo participó del casting que se realizó en Mendoza.

Elías Jácamo (foto) participó del casting para ingresar a “La voz Argentina”, programa que emite Telefe en donde se busca la mejor voz del país.

El sanjuanino, de 21 años, audicionó el pasado 24 de enero, en el casting que se realizó en Mendoza y en el que participaron más de 700 personas.

“Canté la canción “Mi gran maestro” de Ángela Leiva ante un coach. Al finalizar el casting, salieron los productores y pidieron escuchar a un grupo de cantantes entre los que me encontraba yo. No lo podía creer”, contó Elías.

“Volví a cantar, ya ante las cámaras, y luego los productores me hicieron una serie de preguntas. Al finalizar nos dijeron que teníamos que esperar cerca de 15 días”, agregó.