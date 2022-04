Un sanjuanino le dio una paliza a su novia porque no le lavó la ropa

Un sanjuanino le dio una paliza a su novia. “Te voy a matar, no me importa ir al penal”, le dijo el hombre mientras la atacaba.

Este miércoles se conoció un tremendo caso de violencia de género en San Juan. Se trata de una mujer que fue brutalmente atacada por su pareja, porque ella no le lavó la ropa. Según indica el informe judicial, la víctima mantuvo una relación con el imputado durante 2 años. Todo marchaba bien, pero el pasado 28 de diciembre cambió.

Eran las 8:30 hs, cuando se produjo una discusión entre la pareja. El motivo, según las fuentes judiciales, fue que la víctima no quiso lavarle la ropa al hombre. Ante esto, el agresor la insultó. Se produjo un forcejeo la mujer cayó contra una máquina de coser. Él le dio un punta pie en su rodilla ocasionando lesiones.

Pero no solo pasó eso, un tiempo después le dijo: “te voy a matar no me importa ir al penal” y se retiro de la casa.

El 3 de enero, la Justicia decretó prisión preventiva domiciliaria por 45 días. Pero el hombre no cumplió con esta medida. Por lo tanto lo se solicitó la detención en febrero.

Este miércoles 13 de abril, fue condenado a cumplir la pena de 6 meses de prisión efectiva por ser autor material de los delitos de Lesiones Leves agravado por el vínculo, amenazas simples y desobediencia a una orden judicial.