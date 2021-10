Un regalito de cumpleaños anticipado

Unión de Villa Krause que mañana cumple 57 años después de varios años

El partido se jugó en el Estadio Centenario en Santa Lucía y terminó con victoria de Unión 1 a 0 con gol convertido por Ramiro Sisterna de cabeza a los 37 minutos del complemento.

El partido fue de tramite muy parejo durante los 90 minutos. En el primer tiempo ambos equipos mostraron sus buenas intenciones de ganar el juego pero les faltó precisión en los metros finales.

En tanto que en el segundo tiempo, Alianza tuvo un mejor arranque y dispuso de un par de situaciones que pusieron en apuros al equipo de Villa Krause, sin embargo el arquero García respondió con altura a las opciones que tuvo en contra.

Una fue con un tiro libre de Nicolás Cordoba y la otra ante el Morci Gonzalez.

El Azul mejoró a partir del ingreso de Oscar Barrios que le dio mayor movilidad a la zona del medio juego y tuvo un buen entendimiento con Reinoso. A partir de esa conjunción llegó el único gol del partido.

La jugada se inició por derecha y en una buena pared la definición terminó con centro de Barrios y cabezazo de Ramiro Sisterna, quien llegó a la docena de goles con la Azul.

Con este triunfo Unión suma 32 puntos y se aseguró un lugar en semifinales y ahora deberá esperar la ubicación final para saber como será el cruce de semifinales ya que también clasificaron Alianza 37, Colón 35 y San Lorenzo 32.

En la última fecha Unión será local de Aberastain, Colón visitará a Peñarol, en tanto que se medirán en Ullum San Lorenzo con Alianza.

Conocida la ubicación final se cruzarán a un solo partido primero con cuarto y segundo con tercero en escenario por ahora a definir ya que existe la posibilidad del Bicentenario pero como se está preparando para el juego de la selección en Noviembre no se sabe si se podrá disponer de ese escenario.

EL MENSAJE DE UN HINCHA AZUL: EL WILLY

Los hinchas comenzaron a dejar en la casilla de correo [email protected] mensajes por el aniversario y el primero en hacerlo fue el “Willy”. Deja tu mensaje y lo publicamos por el cumple Número 57 del Azul que celebra mañana.

1964-2021 Aniversario Club Atlético Unión.

Hoy queremos rendir homenaje a quienes trabajan a diario para hacer realidad los sueños de muchos.

Por los que estuvieron, por los que están y por los que estarán.

El futbol es uno solo pero cada club tiene un idiosincrasia distinta, identidad! Algo con que identificarse, ese algo que nos une y esa unión nos da sentido de pertenecía. Ese sentido de defender ideas y convicciones.

El sentimiento que nos hace decir UNIÓN SOS GRANDE!

Pasaron 57 Años acompañando, apoyando y seguiremos alentando convencidos de que vamos a llegar a lo más alto.

Ya que la recompensa se encuentra en el esfuerzo no en el resultado por qué cada año que pasa más me seduce cada año que pasa más me atrae.

Feliz cumpleaños CLUB ATLETICO UNION !!!!