Un psicodrama made in SJ

Se trata del corto Bendita Clemencia producido por Silvina Belsategui que será presentado el 23 de octubre a las 20.30 en el complejo La Superiora. Una producción local que toca lo más íntimo de problemáticas sociales como enfermedades mentales, que en muchos casos no están visibilizadas.

Escrito, producido y creado en San Juan, Bendita Clemencia llega como una herramienta para ayudar a quienes han tenido problemas y que no se ven visibilizados en la realidad cotidiana. Con una producción muy gasolera, muy pocos recursos, participarán en la Feria de la Cultura Popular y el Libro de Rawson. Este psicodrama, que dura unos 15 minutos es una alternativa que no te podes perder el 23 de octubre a las 20.30 en el Complejo La Superiora en Rawson.

La productora y directora del corto, la rawsina Silvina Belsategui, contó a Zonda Diario que “se viene Bendinta Clemencia, que aborda el abandono a la salud mental. En este, la protagonista Clementina habla de la necesidad de pedir ayuda y de ser escuchada. Ella tiene un trastorno metal y habla de lo que pasa en instituciones mentales, el trabajo, con los amigos, los hijos, los amigos y todos los vínculos y el cómo es llevar este tipo de enfermedad”. La autora explica que “la idea principal es que estos temas dejen de ser un tabú y que, si un dolor de cabeza te permite no ir a trabajar, la ansiedad o la angustia sean tenidos en cuenta de la misma manera”.

La joven creadora afirma que “hablamos con mucho respeto de la bulimia, la anorexia. Con estos temas estamos con mucho estrés en nuestro cuerpo y al no poder decirlo terminamos somatizando”. Bendita Clemencia “habla de lo fuerte que son estos temas y de la fortaleza que podemos llegar a adquirir. Creo que la importancia de estos problemas es poder ponerlos en palabras y decir necesito ayuda porque esto no puedo controlarlo y se me está yendo de las manos. Cuando digo esto hablamos de drogas, excesos y un montón de temas profundos y totalmente actuales y cotidianos”.

Sobre la producción, Belsategui contó que “es un corto que se hizo sin ningún tipo de presupuesto, quiero agradecer al equipo de trabajo que se prendió en todo esto. En esto han participado Rodrigo Belsategui, en fotografía; Sebastian Díaz, creador de la musicalización; Yesica Yacante, actriz. La producción ha sido a pulmón y el objetivo es que este tipo de temas dejen de ser tabú”.

Es por esto que agrega que “es necesario construir herramientas en estos temas, para hacer un llamado a la conciencia y la solidaridad. Y para uno mismo, aprender a escucharse y saber qué es lo que nos está sucediendo”, refuerza cuando habla de la temática que tiene el corto a presentar en la Feria del Libro.

Sobre cómo surgió Bendita Clemencia, Silvina Belsategui explicó que nació de un relato breve que escribió hace unos meses. “Con el tiempo le fui agrando cosas y se fueron creando personajes muchos más sólidos, obtuvieron un nombre y una historia propia. Lo que inició en un relato breve se convirtió en un cortometraje que en principio iba a tener entre tres y cinco minutos y terminó en quince”.

Por último hay que nombrar entre las producciones de Silvina Belsategui, el libro y la obra de teatro Perfectamente Incompleta.