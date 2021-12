Un polideportivo para 1.000 familias del B° Rivadavia Norte

El complejo quedó habilitado en beneficio de los habitantes del segundo conglomerado urbano más importante del departamento.

El gobernador Sergio Uñac y el intendente Fabián Martín inauguraron ayer el polideportivo del Barrio Parque Rivadavia Norte, uno de los conglomerados urbanos más importantes de la Provincia.

El mismo está enclavado en el corazón mismo del complejo habitacional de Rivadavia y era un viejo anhelo de los vecinos.

El predio tiene una superficie cubierta de 260 metros cuadrados donde se construyeron tres canchas en las que se puede practicar básquet, vóley, fútbol 5, handball, patinaje artístico y se podrá utilizar para actividades culturales como la danza y actos escolares.

Con mano de obra del municipio se instalaron luminarias, el parquizado, el playón y el cierre perimetral en el que se invirtieron alrededor de 15 millones de pesos, de los cuales la Nación aportó 5 millones y el resto se realizó con fondos del municipio.

No es el único porque según contó el intendente ya se inauguró otro en la calle Comandante Cabot y se inaugurará un tercero en el Barrio Cerro Blanco de Marquesado, para continuar con lo planificado de inaugurar todas las semanas una obra.

Martín destacó la importancia social que cumplirá el polideportivo teniendo en cuenta que “con 1.010 viviendas este barrio es el segundo más grande de Rivadavia, después del Barrio Aramburu”.

Otras obras

Además destacó que el gobierno ayudó a gestionar los fondos nacionales como lo hizo también con las luminarias led del Barrio Rivadavia Norte, y especialmente la obra conjunta de la pavimentación de la calle Coll, entre Rastreador Calívar y Avenida Libertador San Martín, donde la mayor parte del presupuesto fue cubierta por el gobierno provincial.

Además anticipó que por orden del gobernador Vialidad Provincial va a construir una rotonda frente al Parque de Rivadavia para ordenar el tránsito de Rastreador Calívar.

Trabajo conjunto

Uñac rescató que “después de la contienda electoral nos podemos juntar con el intendente y es una muy buena señal que descomprime esta innecesaria fricción en la que vive el país”. Agregó que “lo más importante es ser eficiente en la función y para eso hay herramientas que han sido fundamentales como la ley de Coparticipación”.

Sin embargo y teniendo en cuenta los distintos colores políticos del gobierno provincial y departamental acotó, “pero claro, el gobierno provincial puede disponer nuevas herramientas: más fondos, previsibilidad, planificación, pero de ahí en más depende de los intendentes y en este caso he visto que hay una excelente inversión”, subrayó.

Por último, puso de relieve: “algunos me dicen que tenemos que sacar un poco el pie del acelerador respecto de obras para el deporte, pero me resisto a eso y quizás hasta el último día como gobernador voy a seguir pensando que deporte y educación deben ser los pilares que el Estado debe asegurarle a una sociedad”, concluyó.

Sergio Uñac

“Deporte y educación son los pilares que el Estado debe asegurarle a una sociedad”.

Fabián Martín

“Pudimos concretar una obra muy importante gracias a que el gobernador nos ayudó a conseguir los fondos”.