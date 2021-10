Un plan que asiste a 8 mil alumnos en todo San Juan

Se trata del Plan de Reinserción de Alumnos en Situación de Riesgo (PRASIR), destinado a estudiantes de todos los niveles mediante más de 300 tutores. Enterate cómo sumarte.

El Plan de Reinserción de Alumnos en Situación de Riesgo (PRASIR) está destinado a estudiantes de nivel primaria y secundario.

Analía Vega, coordinadora del PRASIR, comentó el trabajo que mantienen desde febrero de este año con los alumnos que mantuvieron clases en 2020. Y en esta parte del año con los alumnos primarios, secundarios, adultos, educación especial, técnica, agropecuaria y profesional.

Este plan comenzó en 2017 con la idea de acompañar a todos los alumnos con riesgo de repetir y fue ampliándose a solucionar dudas de todos los contenidos para todo el alumnado.

“El año pasado nos reinventamos para poder acompañar a los estudiantes desde la no presencialidad, y en este año se agregaron siete espacios curriculares como Economía, Física Química, Historia, Geografía, etc.”, indicó Vega.

“Al día de la fecha hemos acompañado y seguimos acompañado aproximadamente a 8 mil estudiantes en toda la provincia entre Secundaria Orientada y Modalidad Adultos”, destacó Vega.

Desde el 18 de septiembre se halilitaron escuelas para realizar el acompañamiento de manera presencial en distintos departamentos de la provincia. “Para asistir a las escuelas, no es necesaria la inscripción”, aclaró Vega.

Cabe destacar que el PRASIR no se encarga de evaluar a ningún alumno, solo acompañar en el aprendizaje.

“La nota final la pone el docente”, puntualizó Vega.

Asimismo como el Nivel secundario tiene gran cantidad de espacios curriculares, los 350 tutores estarán dispuestos de acuerdo a la demanda de cada espacio. “En Matemática es donde más alumnos se inscribieron, por eso hay más tutores”, expresó la coordinadora.

Para agendar

Canal de YouTube: PRASIR EDUCACIÓN. Facebook e Instagram: Prasir Educación, llamando a los siguiente números de teléfonos 4305817 O AL WSP 2646236040.

[email protected]

2do Piso, Núcleo 3 Ministerio de Educación.

