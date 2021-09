Un partido bisagra

Esta tarde el Verdinegro recibe a Almagro en un encuentro clave para definir su futuro en el torneo. Si gana seguirá con ese luz de esperanza para meterse en el Reducido, pero si pierde prácticamente se comienza a despedir de la zona de clasificación.

San Martín ya no tiene margen de error. Sus chances de entrar al Reducido son cada vez menos. Hoy a las 16 recibe a Almagro por la fecha 26 de la Primera Nacional y si quiere continuar con vida no le queda otra que ganar.

En la fecha pasada igualó 0-0 ante Santamarina en Tandil y hoy tiene que darle validez a ese empate.

El Verdinegro está a seis puntos del último lugar de clasificación y hoy enfrenta a un rival directo. El defensor Gonzalo Prósperi analizó el presente de San Martín y sus chances de clasificar.

“La única forma de hacer valer ese punto es ganando este partido. Dejamos pasar muchos puntos y si metemos este partido no empezamos a perfilar”, confiesa el ex Argentinos Juniors. El futbolista entiende que “la mayoría de los partidos que nos quedan son con rivales directos. Eso hace que cada partido valga mucho y que prácticamente no podemos perder puntos. Por lo menos no podemos perder. Todos los partidos que vayan pasando son importante. Más que nada para reafirmar la confianza del juego que estamos haciendo”, cerró Prósperi.

En cuanto al equipo titular el entrenador Luis Villalba no hará modificaciones en el once titular y repetirá por tercera vez la formación inicial.

El equipo de Concepción saldrá a la cancha con Cozzani en el arco,

Molina, Álvarez, Prósperi y Aguirre en el fondo; Rivero, González, Berterame y Vera en la mitad de la cancha y arriba la dupla ofensiva con Giménez y Rescaldani.

