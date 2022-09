Un nuevo chat complica a Carrizo, el cuarto detenido

El señalado como líder de la banda de los copitos habló con una persona identificada como “Andrea” sobre un arma y la planificación del hecho.

Gabriel Carrizo, uno de los cuatro detenidos por el atentado a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y señalado como el posible líder de la banda de los copitos de azúcar, mantuvo una conversación privada después del ataque de Fernando Sabag Montiel y en la que se lamentó porque el arma falló.

“Estuvo muy cerca, falló el arma, no lo entiendo andaba bien”, escribió en el chat que formó con uno de sus contactos identificado como “Andrea”, quien intenta tranquilizarlo en varias oportunidades.

Lo que llamó la atención de los investigadores es que el diálogo se desarrolló luego de que el brasileño de 35 años intentara asesinar a la expresidenta en la puerta de su domicilio en el barrio porteño de Recoleta.

De acuerdo a lo que se desprende del chat, Carrizo creía que habían utilizado la pistola calibre 22 que él le proporcionó a Brenda Uliarte, pero se dio cuenta que no era así y eso lo inquietó.

La conversación

-Nicolás Gabriel Carrizo: Andrea el arma es mía.

-Andrea: No está a tu nombre Gaby.

-Carrizo: No pero aparecen mis huellas.

-Andrea: Gaby no quedan tus huellas. No te comas la cabeza. Tiene la huella del otro chabón.

-Carrizo: Esto estaba planificado para dentro de una semana. Hizo todo mal. Es un pelotudo.

-Carrizo: Estamos decididos a matarla a puta esa.

-Andrea: Pensá en. Tu hno Gaby.

-Carrizo: Cristina tiene miedo, salió mal pero tiene miedo.

-Andrea: Pensa en facu.

-Carrizo: Mi amigo estuvo a un segundo de convertirse en héroe nacional Andrea … Estuvo muy cercaaa. Fallo el arma. No lo entiendo andaba bien.

-Carrizo: Mira no se si es una buena noticia pero el arma con la que intento ponerla no es la mia, yo le di un 22 corto…. recién hable con la novia y la tiene ella así que mañana la vamos a ocultar y vamos a ir a Crónica a hablar.