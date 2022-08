Un laboratorio argentino lanza un nuevo medicamento para tratar el VIH

El medicamento consta de un único comprimido que se toma a diario.

Un laboratorio argentino lanzó un nuevo medicamento para el tratamiento del virus de inmunodeficiencia humana (VIH). Se trata de Laboratorios Richmond y consta de un único comprimido que se toma a diario. A su vez, aprobado por la ANMAT, ya se encuentra disponible en el sistema de salud.

A través de un comunicado, “Laboratorios Richmond presenta Tri-Zevuvir®, un producto innovador que ofrece una alternativa terapéutica completa con un único comprimido diario, una combinación de Dolutegravir (DTG) con Emtricitabina (FTC) y Tenofovir AF (TAF)”.

A su vez, la empresa explicó que para que el tratamiento sea efectivo es necesario “asegurar que los pacientes tomen la medicación de manera regular, a fin de alcanzar una carga viral indetectable, y por eso intransmisible”.

No obstante, remarcaron que “la adherencia al tratamiento sigue siendo uno de los mayores obstáculos en la lucha contra esta enfermedad” por múltiples razones, como “falta de acceso, especialmente en el interior del país” o “el hecho de sentirse bien y no tener síntomas” lo que hace que muchos pacientes los abandonen o no los mantengan de manera regular.

Finalmente, el comunicado de Richmond destacó: “Somos el único laboratorio argentino que ofrece esta combinación de drogas en un solo comprimido y actualmente es la que tiene menos eventos adversos”.

#remedio,#HIV