Un homenaje de oro

Hoy por la tarde en el salón Eloy Camus del Centro Cívico el primer mandatario provincial junto al Secretario de Deportes Jorge Chica recibieron a los deportistas sanjuaninos que lograron el bronce en Tokio 2020.

Medalla de bronce, homenaje de oro. El miércoles los medallistas olímpicos fueron recibidos por una multitud en la plaza 25 de Mayo y ayer por la tarde fueron agasajados por el gobernador Sergio Uñac y en el salón auditorio Eloy Camus del Centro Cívico.

Los voleibolistas Matías Sánchez, Bruno Lima y Federico Pereyra se colgaron la presea de bronce con la Selección argentina en los Juegos Olímpicos, las únicas medallas que logró San Juan en Tokio 2020. También estuvo acompañando a los olímpicos Fernanda Pereyra (beach volley) y los familiares de Agustín Bugallo (hockey césped) y Fernanda Pereyra (vóley femenino) que también representaron a SJ en la cita internacional. Uñac le entregó una plaqueta de reconocimiento a todos los deportistas que participaron en Tokio y luego los atletas le obsequiaron sus camisetas al gobernador. También hubo distinciones para el gran Raúl Quiroga que comenzó con esta gesta.

En la mesa también estuvo el Secretario de Estado de Deportes Jorge Chica, el presidente de la Federación Sanjuanina de Vóley Pablo Lueje, el vicepresidente de la Confederación Sudamericana de Vóley Juan Antonio Gutiérrez, el presidente de la Federación Argentina de Vóley Juan Sardo, el entrenador de la Selección masculina de vóley Marcelo Méndez (Llegó para dictar una clínica) y demás autoridades.

La presentación estelar estuvo a cargo del reconocido periodista Ricardo Rodríguez.

Federico Pereyra

“Hay muchísimos ídolos del vóley en este salón, es un orgullo estar sentado de este lado compartiendo una medalla con la gente que uno creció. Solo palabras de agradecimiento para con el gobierno y la Secretaria.

Matías Sánchez

“La verdad lo que estamos viviendo con los chicos, es algo como lo dije en todos lados, no se puede explicar. No hay comparación, esto es algo única. No podemos caer. Dentro de un tiempo, vamos a caer. Muchos de acá son inspiraciones para nosotros.

Bruno Lima

“Agradecer a la gente que nos marcó un camino y nos ayudó en nuestro crecimiento. Al Gobierno que nos apoya y están siempre para lo que necesitemos. Gracias por bancarnos en cada madrugada.

Marcelo Méndez/entrenador de la Selección argentina de vóley

“Felicitar a los jóvenes atletas y a sus familias, sobre todo por la calidez de persona que son. Felicitar a Raúl Quiroga por lo que hice y a los tres sanjuaninos que dieron el máximo, superaron el límite físico y mental.

Juan Sardo/presidente de la Federación Argentina de Vóley

“Es un desafío importante conducir la Federación, porque me toca continuar con el legado que deja un amigo y dirigente, Juan Galeote. Esto es producto de los entrenadores y jugadores que en cada rincón del país trabajan a sol y sombra. San Juan es una provincia, una de las pocas, que toma el deporte como política de Estado. Los resultados están a la vista.

Homenaje de oro para los medallistas olímpicos.