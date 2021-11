Un hombre que nunca tuvo DNI recibió el certificado de pre identificación

El hombre tiene 26 años y nunca fue inscripto en el registro de las personas, por lo que su vida estuvo fuera del sistema. La pre identificación es un paso previo para darle el DNI.

Escribe: Víctor García

En Defensoría del Pueblo se le entregó el certificado de pre identificación a un hombre de 26 años del departamento de Rivadavia que toda la vida estuvo indocumentado. De acuerdo a lo que explicó el Defensor del Pueblo, Pablo García Nieto este certificado es un documento provisorio hasta que el Registro Nacional de las Personas le entregue su DNI.

La historia de Carlos Basualdo parece de otro tiempo, el tema es que durante toda su vida, 26 años vivió como indocumentado, lo que implica que nunca estuvo inscripto como personas. Esta condición llevó, entre otras cosas a que no esté escolarizado por ejemplo.

El Defensor del Pueblo manifestó que “esto se logró gracias a un convenio que firmamos con el Consejo Nacional de Políticas Sociales y con Ministerio de Gobierno, Registro Civil y la Corte de Justicia lo que permite gestionar los certificados de pre identificación a las personas que busquen normalizar sus papeles”.

Vale marcar que en los últimos años en la provincia se han hecho múltiples operativos de documentación, en los que aparecían casos de personas que no estaban inscriptas en el sistema.

Pero “hay algunos casos puntuales que en su momento iniciaron para tener su DNI y no lo lograron”. A nivel nacional el número de indocumentados es importante, sin embargo en la provincia gracias a los operativos de documentación el porcentaje es sensiblemente menor.

Lo cierto es que “la falta de documentación a la persona le quita la posibilidad de tener la Asignación Universal por Hijos, calendarios de vacunación, no acceso a la educación. Esto es sin dudas lo que le tocó vivir a este hombre durante toda si vida”.

La entrega de el certificado de pre identificación a Carlos Basualdo de Rivadavia, le va a permitir “ejercer sus derechos hasta el momento en que le entreguen la documentación definitiva”.

García Nieto sobre la persona que recibió la pre identificación reconoció que “Carlos por sus tareas, porque nunca accedió o nunca se propuso tener su DNI vivió por fuera del sistema”.

Agregó que “el tema es que cuando tuvo conocimiento de las herramientas con las que cuenta se acercó por la Defensoría, lo asistimos con el Registro Civil y hoy tienen su certificado de pre identificación”.

“Ahora voy a poder estar tranquilo porque si me para la Policía voy a poder presentar mi certificado de preidentificación”, dijo Carlos Basualdo al Defensor del Pueblo.

El Defensor del Pueblo al profundizar en sus conceptos remarcó que “hay una frase de Carlos Basualdo que ilustra todo lo que vivió. El dijo “voy a estar tranquilo porque si me para la Policía, voy a poder mostrar mi certificado de pre identificación”.

Sin dudas, el hombre estará en otra etapa de su vida. “Conseguir una SUBE, inscribirse en la escuela y que pueda tener todos sus derechos es una cosa que nos llena de orgullo”.

De base esto le otorga al hombre el acceso a los servicios básicos que otorga el estado a todas las personas, que por no estar inscripto no lo tenían registrado como tal. Este cambio le permitirá entre otras cosas mejor su calidad de vida.

Sobre el número de personas que están en esta situación en la provincia, el Defensor del Pueblo contó que “se buscan de manera permanente, hay mucha gente que inició sus trámites pero nunca los terminaron en la Justicia. También se detectan en los operativos de documentación que se realizan en distintos puntos de la provincia”.

De hecho consideró que “los operativos de documentación arrojan más resultados de indocumentados en departamentos alejados, sin embargo este caso en participar es de Rivadavia”.