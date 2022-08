Un grupo de padres reclama en las puertas de una escuela en Capital.

Varios padres de los alumnos de la escuela Provincia de Santa Fe, se reunieron este viernes, en las puertas del establecimiento ubicado en avenida España y calle Agustín Gómez.

“Estamos en forma pacífica y hemos colocado algunos carteles en el ingreso del establecimiento para ver si de alguna manera encontramos soluciones a los distintos reclamos que venimos realizando”, dijo una mamá.

Entre los problemas que resaltaron los padres, figuran la existencia de vinchucas y otros insectos que ponen en riesgo la salud de los estudiantes y docentes.

“Hace tiempo que salen vinchucas de dos palmeras que se encuentras en el ingreso. Hace poco que encontramos una, muy pequeña y la mandamos a analizar. Eso quiere decir que debe haber muchas más. Esto nos preocupa y mucho”, señaló otra mujer.

Por el hallazgo de estos insectos, piden que erradiquen esas palmeras y también de otro árbol que se encuentra al costado del edificio.

“Ese otro árbol está levantando los pisos del interior. Los chicos no pudieron comenzar las clases en marzo, porque las raíces de este árbol había roto los caños del agua y del gas. Está haciendo mucho daño”, explicó una mamá.

Por otro lado, indicaron que también les preocupa la rotura de las veredas en la zona de entrada a la escuela. “Hemos pedido el arreglo porque se han caído muchos niños y entorpece el ingreso y la salido de los niños”, dijeron.

Otro de los reclamos que expusieron, y que es el más importante para todos lo papás, esta relacionado con la convivencia de los estudiantes de la secundaria con los de la primaria.

Una mujer explicó que “los cursos de los más grandes están separados en una galería con bancos de los grados. De pronto, los alumnos de la secundaria se cruzan a los baños donde están los más chicos. Este tema nos preocupa muchísimo”

Los padres aseguraron que llevan cuatro años presentando notas con los reclamos tanto en la dirección de la escuela como en los ministerios de Educación y Obras y en la Municipalidad de la Capital.

“Hasta ahora no hemos obtenido solución. Y nosotros queremos que nos den respuesta. Cuando fuimos a pedir en el municipio que saquen el árbol nos dijeron que necesitan una grúa y que además no hay presupuesto para eso. Sobre las palmeras nos dijeron que no las quieren sacar porque es parte de la fachada pero está en riesgo la salud de todos los que asisten”, manifestaron las mamás.

Por ultimo, reclamaron la presencia de algún monitor urbano en los horarios de entrada y salida de la escuela. “En las mañanas viene la policía pero no es suficiente. Lo importante es el salida, necesitamos que alguien pueda detener unos minutos el tránsito en esta avenida (España) por donde circulan tantos vehículos a eso hora”.

