Un famoso fue papá por tercera vez. El conductor compartió la feliz noticia a través de su cuenta de Instagram. Los mensajes de los famosos.

“¡Hola mundo, acá estoy!”, con esta frase junto a una imagen de las huellas de unos pequeños pies, Santiago del Moro anunció en las redes sociales el nacimiento de su tercera hija, Santa. Rápidamente, el posteo cosechó cientos de mensajes de felicitaciones.

Luego, dio más detalles en sus historias de Instagram. Allí contó que la pequeña llegó al mundo a las 10:07 del 25 de marzo y que pesó poco más de tres kilos. “Tan hermosa, tan llena de luz”, agregó. Además, no dejó de agradecer los mensajes recibidos y le dedicó unas palabras especiales al personal de salud que acompaño y contuvo a su familia.

Entre los primeros famosos que le dejaron mensajes se encuentran Analía Franchín, Marcelo Polino y Georgina Barbarossa. “Bienvenida Santa hermosa de mi corazón. Vas a ser la ahijada más mimada”, comentó la ex participante de Masterchef Celebrity; mientras que el periodista de espectáculos expresó: “¡Bendiciones!”. Finalmente, la actriz comentó: “Bienvenida”.

Santa, el motivo del particular nombre

“Mi hija se va a llamar Santa del Moro. porque mi hijo se iba a llamar Santo o Santos, y cuando no fue nene quedó ahí, pensamos otros nombres de mujer y después mi mujer me dijo eso. Es simple, mi duda era porque le van a decir Santi, como mi nombre y no quería”, reveló el conductor.

Además, reconoció que tenía en mente otra opción que finalmente fue descartada: “Buscaba un nombre simple, corto, me gustaba Cayetana, por San Cayetano”.