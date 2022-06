Un ex San Martín debutó con la camiseta de Patronato

El defensor Francisco Álvarez ingresó en el segundo tiempo, pero su equipo perdió 2-0 ante Gimnasia en La Plata.

El sanjuanino Francisco Álvarez debutó esta noche en su nuevo club, Patronato. El marcador central ingresó por Cáceres en el segundo tiempo ante Gimnasia.

Su primer partido no pudo ser con victoria, ya que el equipo de Paraná perdió 2-0 ante el Lobo, que junto a Estudiantes (venció 1-0 a Aldosivi) son los líderes parciales del torneo argentino. Además Lanús y Defensa empataron 1-1. El ex San Martín estuvo jugando en Talleres de Córdoba, pero no tuvo continuidad y emigró.