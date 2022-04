Un día especial para los hinchas de San Martín

Cada 13 de abril es especial para San Martín porque se recuerda el triunfo más importante en la historia del club de Concepción. Un día para no olvidar

Era domingo, de tarde y el sol pegaba tibiamente sobre el verde césped del estadio Hilario Sánchez y a la cancha salía San Martín para enfrentar al Boca de Bianchi.

Es cierto que llegaba con un equipo alternativo porque entre semana jugaba por la Copa Libertadores.

El respetado y reconocido técnico xeneize no le dio prioridad al partido de San Martín y creyó que sería un trámite.

Lo que pasó en los 90 minutos fue una historia increíble en la cual el protagonista fue el colombiano Humberto Osorio que anotó 3 goles.

La goleada 6 a 1 estuvo en la tapa de todos los diarios de la Argentina y también llegó al ámbito internacional, siendo San Martín y San Juan la capital de la gran frustración de Boca.

Una de las peores caídas en la historia de Boca, no solo porque el rival no era de los mas conocidos sino por la diferencia en números y en juego porque la victoria aplastante de San Martín quedó para la historia y eso no se olvida.

Recorda ese lindo y hermoso momento desde la mirada de Planeta Gol.