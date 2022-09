Un compañero de la selección, uno de los motivos de la crisis entre Lautaro Martínez y su mujer. En una semana muy turbulenta a nivel mediático para Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo, ahora sale a la luz una nueva y escandalosa versión sobre la presunta crisis que estarían atravesando el futbolista y la influencer.

Por el momento, tanto Lautaro Martínez como Agustina Gandolfo han desmentido desde las redes sociales cualquier tipo de ruptura, pero este miércoles desde Mitre Live el periodista Juan Etchegoyen apuntó: “Cuando pregunté por la infidelidad me dijeron que el rumor da vueltas hace meses pero que el principal conflicto que estarían atravesando Lautaro y Agustina es económico”.

Luego Etchegoyen agregó: “Lo cual me sorprendió porque si hay un problema que no tendría que tener un futbolista es justamente de dinero, y ahí me dijeron algo más llamativo todavía, me hablaron de estafas. Según la información que tengo, a mi me dicen que Agustina lo habría estafado a Lautaro en estos últimos tiempos y es por eso que la relación estaría muy tensa aunque ellos lo nieguen”.

Además, el periodista sumó otro inquietante dato sobre la supuesta crisis entre Agustina Gandolfo y Lautaro Martínez. “Un dato más: la infidelidad que se dice no habría sido de ella a él únicamente sino ambos se habrían traicionado, salvo que tengan una relación abierta y que ellos hayan pactado algo de este estilo que no sería por la data que pude acceder”, remarcó Juan Etechegoyen.

Recordemos que según lo que afirmaron este martes en Socios del Espectáculo (El Trece), Gandolfo estaría en un affaire con el Tucu Correa. “Todo fue creciendo porque Lautaro Martínez cerró el Instagram y eso hizo pensar que era porque no quiere más comentarios, porque le están diciendo cornudo”, comentó Rodrigo Lussich.

En horas de la tarde de este martes, Lautaro Martínez anunció que había recuperado su cuenta de Instagram y desmintió cualquier tipo de crisis. Mientras que Agustina Gandolfo expresó desde una de sus historias de Instagram: “Yo tomando unos mates mientras veo el poder de imaginación que manejan. Los amo”.