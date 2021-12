¿Un clásico River y Boca a las piñas?

De no creer, pero no es River y Boca a las piñas, es una agresión al juez del partido entre Villa Etelvina y Maurín. Las mismas camisetas y el partido no terminó.

Sucedió esta tarde en el partido semifinal del Torneo Clausura de la Liga Caucetera de Fútbol entre los clubes Villa Etelvina y Maurín.

Es uno de los clásicos del fútbol del departamento del este y no solo por la similitud de la camiseta. La Villa es igual a la de River y la de Maurín a la de Boca.

Se jugaba 38 minutos del primer tiempo y empataban 1 a 1 cuando se produce una serie de faltas y un juego ciertamente brusco que el árbitro Eduardo Centeno deja seguir.

La jugada termina con un claro penal en favor de Maurín. Hubo alguna tibia protesta pero al parecer el jugador de Villa Etelvina, Carlos Morán no le gustó lo cobrado y al parecer dijo algo que le molestó al juez que lo expulsa.

Al mostrarle la tarjeta Morán reacciona tirandole un manotazo y no contentó con eso fue por algunos golpes más.

El partido se terminó suspendiendo y ahora definirá el Tribunal de Penas de la Liga Caucetera quien defina quien será el otro finalista del torneo que se medirá con Del Carril que venció a Peñaflor.

La postal del partido marca las cepas de fondo detrás del arco donde se iba a ejecutar el penal y los jugadores de River y Boca, perdon de Villa Etelvina y Maurín mirando la acción agresiva de Carlos Morán