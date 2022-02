Un chacal sanjuanino abusó de dos niños: “El tío me metió la mano en la cola”

Un chacal sanjuanino abusó de dos niños. El pocitano abusó de una nena mendocina que ahora tiene 6 años y de un nene de apenas 10 años a quien lo hacía ver pornografía infantil.

Un sanjuanino fue condenado por abusar de una nena de apenas 6 años oriunda de Mendoza. La denuncia por el aberrante caso la hizo la mamá de la nena el 23 de abril del año pasado en la vecina provincia. Tres días después, ingresó el pedido de actuaciones a la UFI ANIVI de San Juan e inició la causa.

La mamá de la nena, junto a su pareja y su hija que ahora tiene 6 años, vinieron desde Mendoza, a la localidad pocitana de Carpintería a visitar a una tía materna de su pareja. Ahi ocurrió el aberrante caso.

Es que Carlos Días, primo hermano de la pareja de la mamá de la nena abusada se aprovechó de la visita para abusar a la pequeña.

Según indicó el Ministerio Público Fiscal, a las 17hs de ese día,. la menor estaba en el interior del comedor junto a Carlos Días. La denunciante escuchó a la menor jugar y reírse con Días, sin embargo en un momento se percató que la niña había dejado de reír.

Cuando fue a ver qué pasaba, vio a su hija sentada al lado de Días en la misma silla y él tenía la mano derecha en el medio de las piernas de la menor. La menor le contó a la madre que:

“el tío me metió la mano atrás en la cola, haciéndome cosquillas me sentó y me metió la mano en la vagina y me apretó fuerte”.