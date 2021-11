Un caucetero hizo el gol del mes en la USL League One

En el ascenso estadounidense de fútbol, eligieron el golazo de Zacarías Morán Correa como el mejor de octubre en esa competición.

El sanjuanino Zacarías Morán convirtió hace algunas semanas un verdadero golazo en la USL League One, de los Estados Unidos.

Ahora, fue elegido como el mejor tanto de esa categoría, que es la de ascenso estadounidense. Un terrible zapatazo de afuera del área dejó sin chances al arquero rival y se clavó en el ángulo.

Who could forget this 𝙂𝙊𝙇𝘼𝙕𝙊?

Zaca Moran's banger is October's Goal of the Month 💥 pic.twitter.com/DHx5tEpFQK

— USL League One (@USLLeagueOne) November 8, 2021