Un camión perdió carga de cemento y provocó un choque en cadena. Ocurrió entre las calles Urquiza y España cuando varios vehículos frenaron por el polvo levantado y una camioneta los impactó desde atrás. Hubo cinco involucrados.

Sobre el mediodía de ayer al menos cinco vehículos se vieron involucrados en un choque en cadena ocurrido sobre el anillo externo de la Avenida de Circunvalación.

Como consecuencia de ello seis personas debieron ser hospitalizadas por lesiones, entre ellas un bebé, que no son de gravedad.

La causa de los accidentes fue que un camión de gran porte perdió parte de la carga de bolsas de cemento que transportaba.

El polvo levantado en el ambiente redujo la visibilidad de las movilidades que transitaban por el lugar que debieron reducir la velocidad y frenar. En pocos segundos se formó una extensa cola entre las calles Urquiza y España, hasta que una camioneta Toyota Hilux, que al parecer viajaba a alta velocidad no tuvo el tiempo ni la distancia necesaria para frenar y terminó impactando de atrás a los vehículos.

El efecto dominó alcanzó a un Chevrolet Corsa, un Renault Clio, una Volkswagen Up y un Renault Logan.

Todo ocurrió en cuestión de segundos, hasta que la policía llegó al lugar para señalizar y advertir debidamente, con la posterior presencia de Gendarmería Nacional, bomberos y ambulancias que acudieron a socorrer a los damnificados.