Un artista sanjuanino emocionó a una fan peruana con su saludo

La chica es ciega y escucha todos los videos de su canal de YouTube, se sabe todas sus canciones y por eso su papá le pidió un saludo que la colmó de alegría.

Pablo Flores Torres es un joven actor, músico y productor sanjuanino multifacético. Actualmente, radicado en Buenos Aires, dirige su academia de canto y teatro, mientras sube contenido para su canal de Youtube con canciones y con análisis musical de diferentes obras. Con su arte trasciende fronteras y tiene fans en varios países.

Esta semana, Pablo le cumplió el sueño a una fanática de Perú que tiene discapacidad visual y que siempre escucha sus videos.

“Ella es Briza, tiene 16 años recién cumplidos, y es de Perú. Su papá me contó que, a pesar de ser No Vidente, es muy seguidora de mi canal de Youtube porque disfruta de mis canciones y se las sabe todas! Para su cumple, me pidió que le grabara un saludito… ¿Cómo negarme? Esta fue su reacción. Llorar es poco ♥”, publicó el artista e influencer sanjuanino en sus redes sociales.

Mirá el tierno video