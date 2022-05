Ulises Puiggrós llega a SJ con su unipersonal “Lila”

El sábado 28 de mayo en el Teatro del Bicentenario se presenta la obra escrita por Puiggrós y dirigida por Débora Longobardi. Se trata de una famosa cantante trans que llega a Buenos Aires desde España para su primer show.

Puiggros se define como un artista mutante que, en todo momento está en una búsqueda interna y externa de contar historias, de mirar, aprender, hacer que mis capacidades crezcan”.

En cuanto a la obra, Puiggros señala que “Lila, una famosa cantante trans llega a Buenos Aires desde España para hacer su primer show; pero nadie conoce el verdadero motivo de su visita. Entre las canciones, durante su show y el camarín, Lila irá desnudando su presente y su pasado con el que busca reconciliarse”.

“Lila me surgió como autor al conocer mujeres trans maravillosas como Romina Escobar y Mariana Genesio y empatizar con su historia y sobre todo en la manera en la que la transformaron y quise contar eso”.

“Lila me surgió como autor al conocer mujeres trans maravillosas como Romina Escobar y Mariana Genesio y empatizar con su historia y sobre todo en la manera en la que la transformaron y quise contar eso: como se puede, como igual lo lograron con todo en contra. Como actor realmente lo tome como un gran desafío y como un homenaje de reivindicación a todas las Lilas que están en este mundo”, destaca el artista. “Fue muy duro componer a Lila, porque empecé el proceso desde lo externo a lo interno, y lo primero que hice fue buscar al personaje desde la imagen, la peluca, el maquillaje, el cuerpo, los movimientos, cómo hablaba y después, de a poquito, empecé a ahondar en el personaje, siempre con mucho respeto en todas mis amigas trans. Antes del estreno todas ellas vieron la obra y tuve el visto bueno lo que me dio paz y me hizo sentir que estaba haciendo algo bueno, una obra que iba a lograr que el público empatice con la comunidad trans”, recordó.

“El público que vaya a la Sala Auditórium se encontrará con canciones que conocen todos, con un personaje adorable que cuenta su vida desde el humor, que no tiene resentimientos y se van a sentir identificados en temas como la discriminación, en la no aceptación, en lo difícil que es llegar, el desamor, los desengaños. Los sanjuaninos se van a sorprender con este espectáculo”, aseguró.

Para agendar

Función de Ulises Puiggrós en San Juan, 28 de mayo, a las 21 horas en la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario.

Entradas en: tbsj.tuentrada.com.

FORMACIÓN DESTACADA

La formación actoral de Ulises Puiggros fue con maestros como Agustín Alezzo, Augusto Fernandes, Mónica Viñao, Cristina Banegas, Javier Daulte, y fue alumno del Actors Studio de Lee Strasberg en Los Angeles. También estudió canto con Gachi Leibovich, Marisa Mere y Marcelo Velazco; y dramaturgia con Pablo Cullel, Jorge Maestro y Javier Daulte.

Participó como actor y director en teatro en gran cantidad de títulos, así como también en programas de televisión y en cine.