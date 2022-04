Ulises Jaitt reveló quién podría haber modificado la escena del crimen de Natacha

El conductor radial dio a conocer detalles escalofriantes del momento en el cual su hermana fue hallada sin vida en un complejo de eventos.

A principios de abril, Ulises Jaitt había escrachado en las redes al policía que sacó la foto del cuerpo sin vida de Natacha en el lugar de su muerte.

Y, ahora, volvió a arremeter contra el joven acusándolo de haber sido quien alteró la escena del crimen.

“Luego de más de dos años sin novedades en la causa de #Natacha, como familia busqué un cambio en el 2021.

Los abogados nuevos se presentaron en la fiscalía y pudimos acceder a la prueba que nos mostraron y preguntamos ¿por qué nos mostraron recortes de videos de esa noche?

La policía de la provincia había preparado para mostrar una parte del material fílmico, exigimos ver el resto. Luego de ver el material fílmico que no se había mostrado en primera instancia encontramos algo GRAVÍSIMO”, comenzó diciendo el hermano de la vedette fallecida.

Luego, apuntó directamente contra el efectivo: “El mismo policía que le saca la foto a mi hermana muerta, la que luego se difundió en diversas redes, generando un gran dolor para la familia, aparece en una actitud sospechosa.

El oficial “W” lleva la mochila de #Natacha desde la planta baja a la planta alta, situación que no constaba en las actas de procedimiento, se ALTERÓ la escena del crimen. El policía ha sido convocado a declarar, pero hasta el momento ‘no pudo ser notificado’.

Si el poder judicial de San Isidro no puede notificar a un policía de la provincia de Buenos Aires… Otro dato más llamativo, es que este oficial W, no debiera de haber estado en ese lugar por dos motivos: NO pertenecía a la comisaría y NO pertenecía a la policía científica”.

Y, por último, concluyó contundente: “W fue denunciado por la propia policía en Asuntos Internos. ¿A que fue el oficial W esa noche a Xanadú? ¿Quién lo mandó? La causa sigue abierta, esperando pruebas y respuestas que ya se deberían de haber tenido. #JusticiaPorNatacha!!! 3 años y 2 meses”.

Quién filtró las fotos de Natacha Jaitt muerta

“Este policía mal parido (Walter Roman) @walterdaniel1986.wdr fue el que le sacó la foto a Natacha muerta y por culpa de este tipo mi familia y sus hijos tenemos que vivir con esa imagen en nuestras cabezas para toda la vida”, denunció Ulises Jaitt en posteos realizados en su cuentas de Twitter e Instagram, junto a las fotos del perfil del oficial.

Y agregó: “Este es el machito que destruyó la dignidad de una mujer muerta. Ayúdenme a viralizar la cara de este sorete, lo peor de todo es que sigue trabajando en la policía! Jamás fue desafectado!”, exigió el conductor de El Show del Regreso (Radio Ensamble).

A las pocas horas de conocerse la noticia de la muerte de Natacha, y en medio de la conmoción, comenzó a circular en Twitter la foto que la mostraba completamente desnuda, en la cama del salón de eventos Xanadú. La foto, tomada con un celular.

La impactante imagen tomó mayor difusión cuando el periodista Luis Ventura, quien ya había expresado sus dudas en torno a la muerte de Jaitt, publicó la fotografía en su cuenta personal junto a la frase: “Investiguen”.

El repudio fue tan grande que el posteo de Ventura fue eliminado y varios usuarios comenzaron a reportar a quienes difundan la imagen.

“‘La mataron’, pensé. La subí y escribí ‘investiguen'”, explicó. “Lo hice porque Natacha en vida me dijo que si la mataban que ‘tire todo afuera”, confesó.

Sin embargo, la cruda exposición de las imágenes filtradas por un oficial de policía le valió el repudio de gran parte de sus seguidores y demás usuarios de las redes. En aquel entonces, el nombre del oficial no había sido difundido.

La conductora radial, que tenía 42 años, fue encontrada sin vida acostada sobre una cama del salón de eventos Xanadú.

Fuente: Exitoína