Twitter demandó a Elon Musk por violar el acuerdo de compra

La compañía indicó que el acuerdo era de 44.000 millones de dólares para comprar la plataforma de redes sociales.

Twitter Inc demandó este martes a Elon Musk por violar el acuerdo de 44.000 millones de dólares para comprar la plataforma de redes sociales, y pidió a un tribunal de Delaware que ordene a la persona más rica del mundo completar la fusión a los 54,20 dólares por acción de Twitter acordados, según una presentación judicial.

“Habiendo montado un espectáculo público para poner a Twitter en juego, y habiendo propuesto y luego firmado un acuerdo de fusión favorable al vendedor, Musk aparentemente cree que él -a diferencia de cualquier otra parte sujeta a la ley de contratos de Delaware- es libre de cambiar de opinión, destrozar la empresa, interrumpir sus operaciones, destruir el valor de los accionistas y marcharse”, dijo la demanda.

Musk había anunciado el viernes que puso fin al acuerdo porque Twitter lo había violado al no responder a las solicitudes de información sobre cuentas falsas o de spam en las plataformas, lo que es fundamental para su rendimiento empresarial.

Las acciones de Twitter cayeron un 11,3% en Wall Street este lunes luego que Elon Musk decidiera frenar la compra de la red social por u$s44.000 millones el pasado 8 de julio.

En una jornada tendiente a la baja, en el cierre del parque de Nueva York figuró que las acciones de Twitter se posicionaron en u$s32,65.

El viernes pasado el fundador de Space X informó que rescindirá su acuerdo para adquirir la empresa. Aseguró que la red social no cumplió con ciertas disposiciones.

El CEO de Tesla se convirtió en el accionista mayoritario de la compañía, rechazó un puesto en la junta, acordó comprar la plataforma y luego terminó con la duda para seguir adelante con el entendimiento.