Turell (Cámara Inmobiliaria): “a la actividad la dejaron de lado”

Mauricio Turell, presidente de la Cámara Inmobiliaria de San Juan, mantuvo en contacto con el programa “Lo Que Pasa”, que se emite por canal 35 de Zonda TV, sobre las nuevas medidas impuestas por la flamante Ministra de Economía, Silvina Batakis.

“Me parece que la ministra Batakis no ha brindado grandes anuncios para el sector inmobiliario no ha dicho nada preponderante. Esperábamos que hubiera alguna noticias más alentadoras, pero no hay grandes cambios. Ya ha pasado más de 6 meses y la incertidumbre crece y el mercado inmobiliario no tuvo novedades importantes. Para colmo las modificaciones a la ley de alquileres no ha sufrido esos cambios y seguimos esperando. Pero evidentemente es un sector que no lo tienen en cuenta”.

“En cuanto a la posibilidad de migrar el sistema fiscal de la evaluación inmobiliaria. Buscando que haya a equidad en todo el país con relación a las provincias. Esto puede ser posible, pero siempre comparando el parámetro que tiene cada provincia. por ejemplo la actual medida de alquileres hace referencia según la actualización con un asalario base teniendo en cuenta la provincia de Buenos Aires por ejemplo y que no es el tiene nuestros asalariados en nuestra provincia. Entonces y eso se puede revertir en buena hora”, dijo Turel.

Estos Cambios hay que hacerlo en nuestra actividad de manera inmediata ya que nuestra actividad es preocupante porque ya no solo hablamos que el mercado de alquileres está paralizado, sino que aquellos desarrolladores de obras privadas que construyen casas o departamentos hoy no puede prever ni siquiera a dos años lo que puede llega a pasar”, dijo por otro lado el titular de la Cámara Inmobiliaria.

Escucha la nota completa de Mauricio Turel.