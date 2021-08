¿Tu perro te manipula?

Alguna vez mientras almorzabas te pareció que tu perro te miraba con cara de “por favor, convidame”, y hasta te dio la impresión de que se veía como si estuviera esforzándose para dar lástima? Pues bien, te cuento que los perros domésticos tienen la capacidad de elevar el extremo interno de las cejas, como hacemos los humanos cuando estamos tristes. Dicho gesto lo conocemos en los humanos como Unidad de Acción 1 (UA1) que sirve por ejemplo para expresar la tristeza o la preocupación, y en el caso de los perros se lo ha catalogado como UA101.

Lo curioso es que tu perro y el mío posee un musculo elevador de las cejas específico para poder realizar esa función. Algo que los lobos no pueden hacer porque, curiosamente, carecen de dicho músculo.

El naturalista Charles Darwin, publicó en 1868 el resultado de sus investigaciones basadas en la observación y análisis de especies de plantas y animales de todo tipo. En una de sus grandes obras titulada “Variación de las plantas y animales en estado doméstico”, Darwin sugiere que los perros domésticos pueden elevar sus cejas cuando se comunican con humanos, debido a que se adaptaron a nuestra gestualidad por haberse incorporado a nuestra “manada” hace miles de años. No así los lobos que no necesitan de ese gesto para persuadir sino más bien de su fortaleza para sobrevivir.

La ciencia no discute -más bien sostiene-, que los animales tienen emociones y las expresan con sus propios códigos. Y si bien es cierto que tenemos una tendencia a “antropomorfizar” a los animales, esto es interpretar códigos de modo erróneo pensando que son “casi humanos”, en el caso de los perros, dichos códigos son muy similares a los nuestros debido a que han convivido con nosotros desde tiempo inmemorial.

La pregunta es ¿Los perros elevan las cejas de modo consciente para manipularnos? En comunicación no verbal, sabemos que, la UA1, cuando la vemos en humanos nos impulsa a empatizar y, en muchos casos solidarizarnos con actos de cooperación. La profesora de anatomía Anne Burrows, de la Universidad de Duquesne, Pittsburgh (EEUU), señala que los perros leen nuestro comportamiento con una elevada precisión y buscan hacer contacto visual con nosotros elevando las cejas en un intento de persuasión para que atendamos sus requerimientos.

Otro dato revelador es que un estudio reciente publicado por la revista Science, señala que se han detectado niveles elevados de oxitocina tanto en perros como en humanos al hacer contacto visual. Dicha hormona, conocida como la hormona del amor o el bienestar, es producida por la hipófisis. Los perros, además pueden detectarla a través del olfato y esa es la razón por la que entablan vínculos rápidamente con aquellos que se aproximan de modo afectivo.

Así que la próxima vez que tu perro te mire, no olvides que lo mejor es devolverle la mirada para que comprenda que nos importa y que sabemos que algo nos quiere comunicar. Y si eleva las cejas es porque te necesita, ya sea porque está buscando una caricia, un pedazo de tu pan o solo un poco de atención.

Como vemos, la gestualidad es el fundamento de nuestra comunicación no solo entre nosotros los humanos sino también – y mucho más-, con otras especies. Y como hemos señalado en más de una oportunidad, con la gestualidad construimos mensajes para situaciones específicas. Ahora sabemos que nuestros perros aprendieron nuestros códigos no sólo para comunicarnos sus estados de ánimo, sino también para entendernos. Así que podemos intentar simular delante de nuestras mascotas pero con poco éxito, porque como siempre decimos en nuestro laboratorio, nuestro cuerpo no sabe mentir.