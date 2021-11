Trezeguet y su postura con Gallardo

El exdelantero integrará una de las fórmulas de la oposición en las próximas elecciones y no dudó en manifestarse a favor de la continuidad del Muñeco.

David Trezeguet será una de las caras principales de las próximas elecciones de River tras haber confirmado que se presentará como vicepresidente de la lista que encabezará el candidato opositor, Antonio Caselli. El exfutbolista de la Juventus y la Selección de Francia aseguró anoche que no le guarda rencores a Marcelo Gallardo, a pesar de haber sido el entrenador que le negó el deseo del final de su carrera: retirarse con la camiseta del Millonario.

«En su momento Gallardo decidió que no continúe en el club, pero son decisiones profesionales y lo entendí. Me tocó vivir otras experiencias después de eso. Con Marcelo no hubo ningún tipo de discusión ni problemas», afirmó Trezeguet en diálogo con Radio La Red, donde aseguró que le «encantaría» que el Muñeco siga siendo el entrenador de Millo: «River está encarrilado y hay que mantener esta línea», sostuvo.

Trezeguet aseguró que su experiencia europea serviría para mejorar la parte organizativa del club y marcó la relación con los clubes del exterior como uno de los puntos fundamentales: «El diálogo con los clubes que vienen a buscar a nuestros jugadores es muy importante para saber cuidar los intereses del club», comentó. Además, resaltó el valor de las divisiones juveniles: «El trato a los chicos es fundamental para el futuro del club», indicó.

Por último, Trezeguet cerró: «El club está estructurado de mala manera. Queremos que River vuelva a ser un club para los socios».

CASELLI, CANDIDATO A PRESIDENTE DE RIVER CON TREZEGUET Y LA PROPUESTA A BRITO

El candidato opositor reveló, también en Radio La Red, que habló con Jorge Brito, que encabezará la lista del oficialismo para organizar un plan de pagos para los socios que perdieron su posibilidad de votar por falta de pagos, algo que en un principio parecía viable y luego perdió peso.

«Quiero que los socios que ya no lo son por falta de pago se puedan anotar en una moratoria y ser parte de las elecciones. Me reuní con Brito por esto y lo aceptó, pero ahora se ve que sus compromisos políticos lo hicieron dar marcha atrás», reveló.