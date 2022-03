Tres sanjuaninos celebran su nominación al Martín Fierro Federal. APTRA dio a conocer la lista de nominados para el Premio Martin Fierro Federal para Radio y Televisión. Entre los 13 ternados locales, Lila Cosma, Gustavo Toledano y Carlos García compartieron su alegría.

La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), dio a conocer los nominados a los Premios Martín Fierro Federal.

La ceremonia de entrega de las distinciones nacionales se llevará a cabo el 12 de marzo 2022 en la provincia de Catamarca.

SJ sumó 13 nominaciones en los Premios Martín Fierro Federal a la Producción radial y televisiva del interior del país.

La lista fue dada a conocer y llegó la sorpresa en la prensa local. Es que varias producciones sanjuaninas y periodísticas provinciales quedaron ternados por APTRA y ahora empezó la cuenta regresiva para la votación.

Todos los nominados locales

Periodístico: Mañanas Compartidas (Canal 8)

Noticiero: Pensar San Juan (Canal 8)

Deportivo: Vértice deportivo (Canal 8)

Entretenimiento: Lila Cosma (Telesol)

Informativo: Edición Central Noticiero 8 (Canal 8), Primera Edición (Canal 8)

Musical: El Fogón (Canal 8)

De Servicios: De Sobremesa (Canal 8)

Labor Animación Conducción Femenina: Marisa Gil (Noticiero Canal 8), Yanina Urcullu (Noticiero Canal 8)

Labor Animación Conducción Masculina: Mauricio Bazán (Noticiero Canal 8)

Labor Periodística: Gustavo Toledano (BNBD – Telesol)

Radio Entretenimiento:

La Rockola de Beethoven (AM1020)

LILA COSMA: EMOTIVO RECUERDO DE SU PAPÁ

Lila Cosma es una de las flamantes ternadas. En esta ocasión su programa LC, que se emite por la pantalla de Telesol, quedó en la categoría Entretenimiento. “Estoy muy feliz, muy emocionada. La nominación es un reconocimiento a tantos años de trabajo. Arrancamos allá por el 2017 y recién después de 5 años fuimos nominados en la terna entretenimiento. Es una nominación muy especial. Es un mimo, es un cariño para mí y para todo mi equipo de producción. Me hubiera encantado que mi papá estuviera conmigo en este plano pero seguramente el ayudó a que nos nominaran, estoy segura de que fue así. Ahora a disfrutar de la nominación y a confiar en Dios”.

GUSTAVO TOLEDANO: UNA CARICIA AL ALMA

Gustavo Toledano fue nominado en el rubro Labor periodística por su desempeño en el programa BNBD que se emite por Telesol. “Estar nominado a un Martín Fierro es algo muy bueno porque te da la tranquilidad de que las cosas se hacen con responsabilidad y compromiso. Si bien en este caso me tocó una nominación personal, siempre trabajar en equipo te lleva a que se den estas alegrías. Estamos comenzando la temporada 14 de BNBD y que llegue esta nominación es una caricia, un reconocimiento al compromiso con la gente que es la que cada noche te banca y elige verte. Que cada vez haya más colegas nominados, nos hace saber que estamos haciendo buena radio y buena tele”.

CARLOS GARCÍA: DEBUT Y NOMINACIÓN

El músico Carlos García fue nominado por su programa ”La Rockola de Beethoven” que se emite por AM1020. “Tiene una doble satisfacción estar en una terna con programas de todo el país y que nos reconocen por la radio. Nosotros no somos periodistas ni hacemos algo relacionado, es una satisfacción. Es importante que valoren algo que hemos padecido todos en base a esta palabra tan usada que fue la de reinvetarse porque estuvimos muy complicados como músicos. En esta problemática de la pandemia, que nos reconozcan nos pone muy felices. No soy periodista ni estudiado, no tenía experiencia en radio. Agradecemos a todo el público que nos escribe a diario”.