Tres jóvenes candidatos

En el Villicum se definirá el campeón de la categoría en esta temporada. Marcos Quijada tiene todo para ganar por los 31 puntos de ventaja. El salteño Jeremías Olmedo y nuestro Tobías Martínez están al acecho. Ninguno supera los 21 años.

Durante todo el año fueron protagonistas y por eso llegan a esta última fecha peleando por ser campeón.

Entre esos candidatos está el sanjuanino Tobías Martínez que está lejos pero que las matemáticas lo avalan para no bajar los brazos, no sacar el pie del acelerador y apostar a que sus contrincantes terminen por detrás y si no es mucho pedir que abandonen.

Pero presagiar no es bueno, porque en la pista los autos también se rompen o por el contrario tienen un rendimiento superlativo.

Desde el jueves que los equipos están trabajando en boxes para poner a punto el auto para que pueda conseguir el mejor rendimiento.

Son 6 los entrenamientos oficiales de los cuales 5 ya se han disputado y en rendimiento de cada uno de los candidatos ha sido cambiante.

Ninguno de los tres fue muy regular a la hora de establecer los tiempos y fluctuaron.

El que hizo la vuelta mas rápido fue el salteño Jeremías Olmedo a bordo de su ford. Fue en el cuarto entrenamiento realizado ayer con un tiempo de 1m. 46s. 280m. siendo este el mejor de todos. El ganador de la etapa regular nunca bajó del quinto puesto en los entrenamientos y salvo el primer entrenamiento que estuvo en 1m.48s el otro dato es que estuvo girando apenas 5 vueltas en los últimos entrenamientos lo que habla a las claras de que el auto está bien, estable y con un buen rendimiento.

Por el lado del puntero de la zona oro, Marcos Quijada mas allá de como esté el auto y de como rindió en el Villicum hasta ahora, ha hecho los méritos suficientes para ser campeón. De los 188 puntos en juegos en las 4 fechas sumó 176, lo que habla de su regularidad pero también que el equipo Dole Racing le ha dado un auto muy competitivo.

Los números de Quijada en los 5 entrenamientos son irregulares. Dos veces sexto, una noveno, uno décimo y la restante fue tercero. Ayer marcó 1m. 46s. 656m. en el tercer entrenamiento.

Por ahora ningún piloto bajó el 1m 46s, esa parece ser la media que se imponen para hoy en la clasificación.

Nuestro Tobías Martínez llega con su sueños pero con su muñeca caliente y su pie listo para acelerar. El jueves estuvo mejor en cuanto a los tiempos sumando un tercer y segundo lugar, precisamente ese fue su mejor tiempo con 1m.46s.591m. Sin embargo ayer el rendimiento de la chevrolet de Las Toscas Racing, especialmente en el último entrenamiento, lo puso en alerta.

Tobías está a 41,5 puntos del puntero y como se entregan 71,5 está en condiciones matemáticas de pelear por el título, la cuestión es que debe asegurarse que sus rivales no sumen puntos. Para ello debe ganar la serie, ganar la clasificación y en la carrera terminar por delante de Quijada y Olmedo. ¿Imposible? Arriba del auto nada es imposible para el gran Tobías.

PROGRAMA DE SÁBADO

13.30 Clasificación Copa Bora

15.05 Final Fórmula Metropolitana a 12 vueltas

15.30 Clasificación TC Mouras

16.05 Clasificación TC Pick Up

16.40 Clasificación TC Pista

Las entradas tienen un costo de $500 la General y a Boxes $2000. Se pueden comprar en la puerta de Ingreso al Circuito.