Tremendo VIDEO: Pagani furioso y sacado con un compañero

Horacio Pagani tuvo una picantísima pelea con Juan Pablo Marrón en las últimas horas. El periodista se cruzó feo con su colega de TyC Sports y la situación tuvo gritos, insultos y todo quedó al borde de las piñas.

Creer o reventar, los propios compañeros del estudio debieron levantarse de sus asientos para frenar al hombre fanático de Juan Román Riquelme. Sin embargo, no pudo salir del papelón y el video se viralizó rápidamente en las redes sociales.

El que anda bien es Horacio Pagani …… lindo cruce en TYC , se nota la buena onda qué hay !!!!! pic.twitter.com/G6foXR2rM1 — el tali (@el_talii) October 4, 2021

En medio de un debate del Superclásico, que terminó en triunfo por 2-1 de River ante Boca, Marrón estaba brindando información acerca de la cantidad de muertos por coronavirus que hubo el pasado domingo 3 de octubre, según los registros del Ministerio de Salud de la Nación. “De mayo de 2020 a la actualidad, es el día con menos muertes en la Argentina. Hubo 6 muertes. Es la cifra más baja de todos los domingos”, resaltó.

Pagani intentó arrinconar a su compañero y le consultó: “¿Seguiste el proceso? “¿Vos viste que todos los domingos dan una cifra diferente?”. Y apuntó: “Porque pareciera que sos de Salud Pública”. Aun así, Marrón no se achicó y le marcó le retrucó: “Lo mismo puedo decir de vos. Pareciera que sos de Salud Pública”.

Horacio Pagani ya estaba molesto por la respuesta que le había dado Juan Pablo Marrón. Por eso, y tratando de sacar chapa por su experiencia en el periodismo, le manifestó: “Por ahí leí un poquitito más”. Y una vez más, su colega le marcó la cancha: “No lo sabés, no me subestimes, no tenés idea de lo que leí yo”. “Bueno, entonces decime a ver…”, expresó el también periodista de Bendita TV. Y el joven panelista le dijo: “No, no estoy rindiendo exámen. Yo ya lo rendí en su momento”. Finalmente, todo terminó en escándalo por la pantalla de TyC Sports…