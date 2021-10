Travesía: Brochero llegó en mula a SJ

Peregrinos sanjuaninos fueron con sus animales hasta Cura Brochero. Desde ahí iniciaron una cabalgata que duró 11 días y terminó el sábado en Dos Acequias, San Martín. Una imagen del santo argentino hizo todo el recorrido en una mula, tal cual lo hacía en sus recorridos llevando la palabra.

Impulsados por Martín Guevara un grupo de siete jinetes unió la localidad de Cura Brochero en Córdoba con Dos Acequias en San Martín. Martín es un conocido presentador de artistas en espectáculos folklóricos y domas de la provincia y siempre la palabra lo acompaña en su quehacer. El impulsor de este recorrido, un fiel creyente de las gracias del Cura Brochero, hizo el camino desde San Juan y desde La Rioja hasta Cura Brochero en 2016 y 2018 respectivamente.

Pero la propuesta para este año fue diferente “el objetivo era venir con el Cura Brochero a San Juan y dejar algo”, afirma cuando cuenta el porqué de la travesía que duró 11 días de a caballo. Cuando planteó el proyecto, de entrada, se prendió el iglesiano Enrique Montaña y el medanero Matías Días. También dijo que si a la iniciativa Lucho Riveros y el angaquero Jesús Arrieta. Además, se sumó José Cabello de Iglesia, un hombre “que siente a Brochero en el corazón. Él vive en Puesto las Margaritas y es un gran impulsor de nuestro cura”, afirmó Guevara. También serían protagonistas de este recorrido las dos hijas de Martín Guevara, Luján de 11 años y Ercilia de 9, que hicieron todo el recorrido junto al resto de los peregrinos”.

El grupo de sanjuaninos partió de Cura Brochero el 5 de octubre y desde ahí a paso tranquilo comenzaron a recorrer la distancia hasta San Juan. Guevara contó a Zonda Diario, que “trajimos tres imágenes para que nuestro Cura nos siga protegiendo. Una de ellas vino a lomo de mula, como lo hacía nuestro cura en sus tiempos de labor sacerdotal”. El animal fue aportado por el iglesiano José Cabello.

Tantos días de recorrido hicieron que la travesía no fuera fácil. “En la zona de Córdoba tuvimos un tiempo muy agradable, pero desde la Rioja y el límite con San Juan nos pegó duro el viento Zonda”. El jinete explicó que ellos no tuvieron grandes problemas, pero si tenían que proteger a los animales para que no les pase nada.

En el camino hubo muy buena recepción de la gente que iban encontrando, inclusive en algunos puestos los cobijaron para que hagan noche y que descansen sus cuerpos y la animalada. También tuvieron un momento bastante tenso cuando en el tramo por La Rioja, una víbora mordió el caballo, en el que iba montada su hija Lujan de 11 años.

El rostro de un paisano de un puesto por el que pasaron, tres burros atados en la puerta de una escuela, sin dudas fueron postales que marcaron a los peregrinos y los llevó en el tiempo en que el curita gaucho hacía el recorrido por tras las sierras buscando el alma de sus paisanos.

Martín cuando hace un análisis de las razones de este viaje afirma que “tenemos que dejar algo trascendental, que a la gente le sirve. Cuando íbamos nosotros traíamos unas cositas para la gente, pero no era lo suficiente. Por esto pensamos, vengámonos desde Brochero y traigamos al santo, para que la gente lo tenga a mano, para que le puedan pedir”. Agrega “nosotros tenemos la posibilidad de ir a Cura Brochero, pero el que está en una cama, en una silla de ruedas, el postrado, o el abuelo que apenas le alcanza la jubilación para pagar los remedios y que necesita pedirle. El tema es que se le va a terminar la vida y no va a poder ir y necesita el favor de él, si ellos no pueden ir a Brochero, nosotros buscamos que Brochero venga a ellos, que lo tengan cerca. Que tengan la posibilidad de pedirle mano a mano y conversar con él sobre cuáles son las necesidades, para que los ayude”.

Martín remarca que “Brochero te escucha permanente, con lo que vos le pedís. Por esto era necesario que venga. En mi caso tengo un pedido por la salud de mis hijas y nosotros siempre que le hemos pedido, estuvo y cumple”.

Sobre el impacto que tuvo en sus hijas el recorrido y la travesía de fe, afirmó que “cuando entraron a la Iglesia y se pudieron a llorar de emoción me dijeron todo. En el camino en todo momento les preguntaba si estaban cansadas, les dije que no hacía falta que hicieran todo el trayecto, pero me decían que estaban bien y se bancaron el recorrido completo”. Las jornadas durante la travesía eran largas y se comenzaba sobre las seis de la mañana “y todos los días se levantaba muy contentas y no acusaron cansancio”.

En el camino, los peregrinos se encontraron con el silencio del camino, “pero parecía que estábamos viviendo lo que él vivió. Al entrar por esas sendas, que es un caminito de a caballo, sentís esa mezcla de emoción y esfuerzo”. Remarca que “cuando nosotros hicimos el recorrido veníamos con todas las comodidades, en cambio él lo hacía con lo justo, a lo gaucho”.

