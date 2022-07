Tenemos distintos tipos de tratamientos, el casero que es el que realizamos diariamente o semanalmente en nuestras casas y el tratamiento capilar profesional, que como la palabra indica, es la mejor solución para el cabello, ya que incluye un diagnóstico experto para la mejora inmediata y a largo plazo de la calidad del cabello.



Por Charly`s Ramos

Peinador Estilista & Maquillador

Matrícula 292 ramos.charlys

Por ello es tan importante mantener la siguiente rutina para el cuidado del mismo:

. Cortar las puntas. Puede ser un mínimo, solo lo que esta estropeado o dañó.

. Usar productos purificantes

. Realizarse masajes

. Añadir aceites si usas plancha y/o secadores

En la mayor parte de los casos en los que existen problemas relacionados con el cabello estos pueden ser mitigados si se tratan a tiempo. Podemos hablar de diferentes tipos de tratamientos sin la necesidad de someterse a cirugías (trasplantes o injertos capilares). Hay productos que fortalecen el cabello para evitar o solucionar ciertos problemas capilares. Seguramente en la rutina diaria son utilizados tratamientos capilares, muchos productos son utilizados habitualmente en todos los hogares ya que siempre cuidamos nuestro cabello al lavarlo, al peinarlo siempre estamos ayudando al cuidado. Ahora veremos los diferentes tratamientos.

PRODUCTOS DE LIMPIEZA: Es un producto presente en cualquier hogar. En general todos acostumbramos a limpiar nuestro cabello de forma regular. Es por esta razón, que ya el champú es ya habitual en nuestras duchas. Sin embargo existen una variedad para cada objetivo. Como así también hay algunos que permiten realizar lavado en seco, sin necesidad de agua.

ACONDICIONADORES: El objetivo de estos es mantener el pelo hidratado. Quiere decir que el cabello también adquiera más vida, resultando un sencillo cepillarlo o peinarlo ya que lo suavizan, normalmente se escogen estos productos según el champú ya se complementan ambos.

PRODUCTOS ANTICASPA: Si alguna vez se sintió la molestia de pequeñas partículas blancas cuero cabelludo que luego se reflejan en la ropa “es caspa” a no asustarse ya q las mismas son células muertas que proceden del cuero cabelludo y se amontonan en forma de escamas. La razón de padecerlas se debe a un hongo presente en nuestro organismo. Es por ello que los tratamientos contienen antifunicos en su composición.

PRODUCTOS ANTICAIDAS: No son milagrosos, no regeneran el pelo ni tampoco hacen que surjan nuevos folículos de donde no ha. Pero si son capaces de evitar caídas. Por lo general la perdida del cabello se debe a causas genéticas o ambientales ya que contienen activos para luchar contra la caída del cabello.

TRATAMIENTOS NUTRITIVOS: Para que nuestro pelo luzca fuerte y no se rompa de manera fácil, debemos asegurarnos que este bien nutrido. Con ellos aseguramos un aspecto saludable y mucho más resistente.

TIPOS DE TRATAMIENTOS CAPILARES: Existen productos que trabajan de manera específica para cada necesidad del cabello. Como por ejemplo para pelos con rulos o con excesivo volumen pueden optar por productos alisadores (efecto temporal), para cabellos lacios pueden optar por ondulación. La función de los mismos es cambiar la estructura del cabello y a si logran un aspecto distinto al natural.