Tras una movilización, anuncian paró médico por 24 en SJ

Este jueves, los médicos realizaron una serie de manifestaciones y anunciaron más medidas de fuerza.

Tras el paro del pasado 26 de agosto, el conflicto médico sigue tenso en San Juan y este jueves tuvo otro capítulo más. Es que el Sindicato Médico realizó una nueva medida de fuerza para exigir una respuesta al pedido escrito que entregaron en Casa de Gobierno.

La medida fue para buscar una respuesta al petitorio que le presentaron al Gobernador, el cual tiene tres puntos: “Un escalonamiento salarial, saber cómo vamos a llegar de acá a fin de año al aumento del 45% o 55%; un ámbito donde podamos analizar el tema jubilatorio del 82% móvil y que se respete la ley de carreras, el punto fundamental es que no se cumplen con los concursos”.

Este jueves, el Sindicato Médico anunció un paro por 24 horas para próximo jueves 9 de septiembre

¿Qué dice el Gobierno?

El pasado martes, Zonda Diario le consultó al secretario Administrativo y financiero si habrá alguna propuesta a los pedidos y respondió que: “ninguna, el paro que convengamos que no tuvo mucha recepción”. En tal sentido agregó que “mi siquiera se habla de montos, están pidiendo que desde ahora dejemos prestablecidos los aumentos y mes por mes, pero hay que ver cómo evoluciona la inflación”.

Sobre el pedido del 82% móvil indicó que “en la situación que está el país, y en este momento de pandemia no se puede poner a discutir eso. Además, el Ministerio de Salud no tiene injerencia, a lo mejor el de hacienda, pero tampoco. Respecto a los salarios la propuesta ya está y hay que ir viendo cómo evoluciona la inflación.