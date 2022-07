Se trata de Roberto Carlos Villarroel y Rodolfo Jesús Elizondo, ambos condenados a prisión perpetua que salieron del Penal de Chimbas. Estos casos, sumados a los beneficios del femicida Palma, pusieron a una jueza en el ojo de la tormenta.

Por Lucas Laciar Acerca de

Últimas entradas Últimas entradas de Lucas Laciar ( ver todo Aprueban $7 millones para mejorar al acceso al agua de la población - 18 julio, 2022

Tras la polémica, suspenden las salidas transitorias de dos asesinos - 18 julio, 2022

Tendencia invierno - 18 julio, 2022

La jueza Lidia Reverendo, atraviesa un mal momento al ser señalada por familiares de víctimas de femicidio en San Juan. Es que la magistrada ya le otorgó beneficios a tres asesinos condenados a perpetua. Eso desató que la semana pasada empezara una campaña que junta firma para destituirla o hacerla renunciar a su cargo.

Tras la polémica que se generó, la jueza le suspendió el beneficio de salidas transitorias a dos asesinos: Carlos Villarroel y a Rodolfo Jesús Elizondo. Antes, en mayo, le revocó el beneficio de salir a visitar a sus padres a otro tristemente célebre conocido femicida sanjuanino: Ariel Palma, que mató de 136 puñaladas a su entones esposa Cristina Olivares.

Según fuentes judiciales, la jueza Reverendo decidió la suspensión de estos dos últimos asesinos condenados porque, “después de tomada la medida, aparecieron datos nuevos que le hicieron rever la situación en esos dos casos particulares”.

Los tres femicidas beneficiados

Ariel Palma, asesinó de 136 puñaladas a su esposa Cristina Olivares. El hombre pudo salir gracias a un permiso que le otorgó Reverendo en mayo. El hombre tenía un permiso especial para visitar a sus padres, quienes tendrían problemas de salud, algo que se puso en discusión.

“Nos dijo que se le había escapado, que no lo había querido hacer, que no había sido intencional que ella no sabía que los padres estaban bien. Dijo que tiene 1.800 causas y que están repletas de trabajo. Que no pueden ver causa por causa y que no sabía la severidad del caso, a pesar de haber sido un caso tan grande y emblemático en la provincia. Dijo que no lo hizo de forma intencional”, aseguró Federico Olivares, el papá de cristina Olivares. Lo dijo en una rueda de prensa en mayo tras el revuelo que armó por la salid del asesino. En ese momento, realizaron una manifestación en Tribunales y el papá de la mujer asesinada habló con la magistrada.

El otro femicida beneficiado por la jueza de Ejecución Penal, fue Roberto Carlos Villarroel. Este hombre asesinó a su pareja y madre de sus cuatro hijos en 2007. Actualmente tiene 52 años. Tenía 37 años, cuando mató a su esposa Silvina Beatriz Gómez el 29 de marzo de 2007.

Pero eso no es todo. También se conoció que Lidia Reverendo le dio el beneficio de las salidas transitorias a Rodolfo Jesús Elizondo. Este hombre salía semanalmente de la cárcel. Se trata de un hombre que el 5 de octubre de 2005 asesinó a golpes a su hijastro, un nene de apenas 4 años. El hecho ocurrió en una casa de La Bebida, en Rivadavia.

Estos dos últimos, son los presos a los que se les quitó el beneficio en los últimos días, tras la nueva polémica que se desató en torno a las decisiones de la magistrada. Estas decisiones, son el argumento de quienes buscan que se vaya del cargo.

Juntan firmas para que

la jueza deje su función

A raíz de los casos mencionados donde asesinos con perpetua fueron beneficiados de diferentes formas, Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumalá) empezó a reunir firmas para pedirla destitución o renuncia de Reverendo. Según la agrupación, la magistrada beneficia con sus resoluciones a femicidas y violentos que ya están condenados por sus crímenes a reclusión perpetua. Además de las peticiones, solicitaron una reunión con Adriana García Nieto, ministra de la Corte de Justicia de San Juan.

Además, Laura Requena, mamá de Brenda Requena Montaña, la chica que fue asesinada, descuartizada y quemada por su pareja Diego Álvarez en julio del 2019, también reúne firmas para que la jueza sea removida. Cabe destacar que la madre de Brenda, que tras la tragedia de su hija se convirtió en una luchadora por los derechos de las mujeres y siempre participa de las diferentes acciones de militancia a favor de las mujeres.

“Necesito que me colaboren con su firma para que esta señora no suelte más a los asesinos de prisión perpetua. Desde ya, muchas gracias”, publicó Laura Requena en su cuenta de Facebook donde compartió imágenes con capturas de pantalla de sus estados de WhatsApp donde refuerza el pedido y hasta asegura que va a domicilio a juntar firmas.

Al momento de la redacción de esta nota, Zonda Diario no pudo contactarse con la magistrada en cuestión, pero se sigue esperando su versión de los hechos.