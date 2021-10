Rea tras la caída: “Estoy muy frustrado”

Jonathan Rea, el séxtuple campeón y segundo en el campeonato, no tuvo una buena tanda de entrenamientos.

Jonathan Rea empezó con el pie izquierdo la tanda de entrenamiento del sBK y cuando le estaba tomando la mano a la pista, tuvo una rodada que lo retrasó.

“Estoy realmente frustrado porque perdimos mucho tiempo en la sesión; Bajé bastante temprano en los primeros 15 minutos de la sesión. Simplemente rodé hacia la recta trasera de la entrada y simplemente perdí el frente. Estaba construyendo mi confianza paso a paso y sobrepasé la marca. No estoy seguro de si estaba fuera de línea en la parte sucia de la pista o simplemente frenaba un poco demasiado y luego bajé. No se podía recuperar la moto, así que perdimos la sesión. La moto está funcionando bien, la pista se ha rodado bien en comparación con los años anteriores que he corrido aquí, por lo que es bastante consistente y rápido; veamos qué pasa mañana (por hoy) ”.