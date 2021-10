Tras el Wandagate volvió La China Suárez al país

Luego del escándalo que protagonizó por ser señalada como la tercera en discordia entre la pareja de Wanda Nara y Mauro Icardi, la actriz finalmente volvió al país.

En los últimos minutos se dio a conocer que Eugenia La China Suárez regresó de España luego del escándalo con Wanda Nara por Mauro Icardi. Quién reveló la información fue Pampito en su cuenta de Twitter.

Rápidamente, el tweet tomó repercusión y algunos usuarios dejaron sus mensajes. “Cuiden a los chongos y maridos”, “Las mujeres casadas del ambiente artístico deben estar con miedo”, “Cabre quería a Rufina”, fueron algunos de los comentarios de los internautas.

Según informó el medio La Nación, La China llegó con sus hijos, Rufina, Magnolia y Amancio. La actriz decidió salir una hora más tarde para evitar a la prensa aunque eso no pudo ser posible porque los flashes pudieron captarla en su arribo al país.

Cabe destacar de igual manera que, al estar filmando «Objetos», la película que protagonizará con el actor de La Casa de Papel, Alvaro Morte, deberá pronto regresar al territorio europeo, precisamente, a París. Así lo confirmaron en Intrusos (América).

Andrea Taboada contó en Los Ángeles de la Mañana (El trece), que los padres de sus hijos, le habrían pedido a la actriz que vuelva al país “lo antes posible”. Asimismo, la angelita explicó que la ex Casi Ángeles habría recibido otra mala noticia en los últimos días, que está ligada a su regreso a la Argentina.

Respecto a las rumores que decían que por el escándalo del Wandagate, en donde la señalaron como la tercera en discordia en la pareja de Icardi y Wanda, a Suárez le habrían rescindido algunos contratos laborales, la panelista remarcó: “La China no perdió todas las marcas, lo de la cápsula de ropa lo va a seguir haciendo y lo de la peluquería también, lo que sí es que se le bajaron algunos contratos con marcas internacionales”.

Luego, señaló: “Eso si, Nicolas Cabré y Benjamín Vicuña hablaron con ella porque quieren que vuelva lo antes posible para ver a sus hijos”.

El mensaje de la China

Si bien la actriz intentó negarle sus palabras a la prensa, en su cuenta de Instagram, compartió una frase en sus historias que llamaron la atención de sus más de 5 millones de seguidores debido al contexto personal que está viviendo.